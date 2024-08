Cellophane Memories, l’alchimia musicale tra Chrystabell e David Lynch

Il 2 agosto 2024 Chrystabell e David Lynch, due artisti noti per la loro capacità di esplorare territori sonori inusuali, hanno pubblicato il loro terzo album insieme, intitolato Cellophane Memories. Questo progetto, rilasciato sotto l’etichetta Sacred Bones, rappresenta la continuazione di una collaborazione che ha già dato vita a due acclamati lavori, This Train del 2011 e Somewhere In The Nowhere del 2016, entrambi accolti con grande entusiasmo dalla critica e dal pubblico.

David Lynch: un maestro della settima arte e non solo

David Lynch è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi registi della sua generazione, un protagonista indiscusso della settima arte. Ma il suo talento non si limita al cinema: Lynch ha spesso intrecciato la sua passione per la musica con quella per il cinema, componendo, arrangiando e registrando colonne sonore per i suoi film. Ha inoltre esplorato la musica sperimentale, collaborando con artisti di altissimo livello come Angelo Badalamenti, con cui nel 2018 ha pubblicato Thought Gang, sempre per Sacred Bones.

La visione notturna di Cellophane Memories

L’ispirazione di Cellophane Memories ha radici profonde e misteriose. Durante una passeggiata notturna in una foresta di altissimi alberi, Lynch ha avuto una visione: una luce brillante sulle cime degli alberi, accompagnata da un suono che aveva la cadenza della voce di Chrystabell.

La fusione di due universi artistici

La collaborazione tra Chrystabell e David Lynch è una fusione unica di due universi artistici distinti ma complementari. La voce di Chrystabell, ispirata dalle brezze afose del sud degli Stati Uniti e dai sogni a occhi aperti, si intreccia perfettamente con l’immaginario cinematografico di Lynch, che qui diventa un proiettore che tremola nell’oscurità della foresta. I due artisti hanno già lavorato insieme in passato non solo su album musicali, ma anche nella serie televisiva Twin Peaks: The Return, dove Chrystabell interpretava l’agente Tammy Preston.

Un viaggio attraverso il mistero

Cellophane Memories si distingue per la sua capacità di trasportare l’ascoltatore in un mondo sospeso tra realtà e sogno. Come ha dichiarato Chrystabell, l’album contiene molte “porte” che vengono lasciate aperte per permettere a chi ascolta di meravigliarsi, vagare e perdersi. La cantante descrive il progetto come “musica d’atmosfera”, non nel senso che crea un’atmosfera, ma piuttosto nel senso che la riflette.

Un album sulla natura del mistero

Come gran parte del lavoro di Chrystabell e Lynch, Cellophane Memories invita l’ascoltatore a interrogarsi sulla natura del mistero. Ogni traccia dell’album contiene frammenti di concetti, idee, luoghi e sentimenti: dalla partenza al ritorno, dal paesaggio all’atmosfera, dai meccanismi del tempo ai ricordi del passato, dalla luce all’oscurità, dalla musica al silenzio, fino all’Amore.

Ascoltare questo album è come scoprire i primi deboli barlumi di un mistero accaduto in una foresta di mezzanotte molto tempo fa e udire il suono di una voce che ha ispirato il ritorno dell’amore dall’oscurità. Un’esperienza musicale che non solo riflette, ma amplifica i segreti nascosti nelle pieghe del tempo e dello spazio. (La redazione)