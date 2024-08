Ray Lamontagne torna con Long Way Home. Un album tra country, blues e folk

Ray Lamontagne, il celebre cantautore americano, è tornato sulla scena musicale con il suo nono album, Long Way Home. Lanciato dal singolo spensierato Step Into Your Power, l’album segna un ritorno atteso e promette di riconfermare il suo ruolo di tesoro nascosto dell’Americana. Scopriamo i dettagli di questo nuovo progetto che mescola influenze country, blues e folk.

Long Way Home: album tra passato e presente

Long Way Home è il nuovo lavoro di Ray Lamontagne, pubblicato da Liula Records e Thirty Tigers. Con questo nono album, il cantautore del New Hampshire si immerge nuovamente nelle sonorità che hanno caratterizzato la sua carriera, unendo influenze di country, blues e folk. Dalle ballate soul con sfumature psichedeliche alle perle country che ricordano il blues di Bob Dylan, passando per il rock delle praterie di Neil Young e la poesia di Van Morrison, l’album rappresenta un viaggio sonoro unico e suggestivo.

Il lancio con Step Into Your Power, guarda il video ufficiale

Il singolo Step Into Your Power è stato scelto come apripista per Long Way Home, e la sua spensieratezza ha già conquistato il pubblico. Il video ufficiale, disponibile su YouTube qui, riflette la leggerezza e l’energia positiva del brano, invitando gli ascoltatori a immergersi nell’universo musicale di Ray Lamontagne.

L’evoluzione artistica di Ray Lamontagne: dall’esordio al Grammy

Ray Lamontagne non è un nome nuovo per gli amanti della musica folk e americana. Con una carriera iniziata all’età di 21 anni, quando vide per la prima volta Townes Van Zandt esibirsi in un piccolo club di Minneapolis, Ray ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan. Il suo album God Willin’ & the Creek Don’t Rise gli valse un Grammy nel 2011 per il Best Contemporary Folk Album, e i suoi lavori successivi hanno confermato la sua abilità nel raccontare storie attraverso la musica. Long Way Home rappresenta un ulteriore tassello di questa lunga carriera, celebrando il viaggio dell’artista e le sue riflessioni sulla vita.

Le influenze e la produzione. Un tributo agli anni ’70

Prodotto in collaborazione con Seth Kauffman (Floating Action, Angel Olsen, Lana Del Rey), Long Way Home si compone di nove tracce che richiamano l’esplosione folk-rock dei primi anni ’70. Tuttavia, l’album non è un semplice ritorno al passato, ma una perfetta fusione tra l’epoca d’oro del folk e il revival moderno di cui Ray Lamontagne è stato parte integrante fin dal suo esordio. Ogni canzone è un pezzo di un puzzle che racconta le battaglie e le vittorie della vita adulta, con una profondità che solo un artista del calibro di Ray può raggiungere.

Conclusioni: Un ascolto imperdibile per gli amanti dell’Americana

Long Way Home si pone come un ascolto imprescindibile per chiunque ami le radici della musica americana, dalle ballate folk alle influenze blues e country. Ray Lamontagne conferma ancora una volta la sua capacità di toccare le corde dell’anima con la sua voce unica e le sue melodie evocative. Per scoprire l’intero album, è possibile ascoltarlo su Spotify qui. (La redazione)