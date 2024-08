Anitta e Victoria De Angelis dei Måneskin con un singolo sexy ed esplosivo

Victoria De Angelis, la talentuosa bassista dei Måneskin, si prepara a fare un grande passo nella sua carriera solista. Già apprezzata dai Duran Duran, Victoria si unisce alla poliedrica artista brasiliana Anitta per un singolo che promette di essere una bomba. Il brano, intitolato Get Up B**ch, verrà rilasciato il 30 agosto 2024 e l’attesa è già alle stelle.

Un duetto inaspettato

La scelta di collaborare con Anitta, cantante, attrice e ballerina brasiliana, rappresenta una svolta interessante per Victoria. Anitta è reduce dal successo del suo ultimo album, Funk Generation, e dalla partecipazione alla settima stagione della popolare serie spagnola “Élite”. La combinazione dei loro stili promette di creare un mix unico, che fonde l’energia rock di Victoria con il ritmo travolgente del funk brasiliano di Anitta.

Il lato solista della bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis ha dimostrato di essere molto più di una semplice bassista. Negli ultimi anni, ha intrapreso un percorso da solista come DJ, collaborando con artisti di fama internazionale e sperimentando nuovi suoni. Una delle sue collaborazioni più rilevanti è stata quella con i Duran Duran, con cui ha suonato nella cover di Psycho Killer dei Talking Heads. Questo brano, incluso nell’ultimo album dei Duran Duran dal titolo Danse Macabre, uscito nel 2023, ha confermato la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diversi generi musicali.

Il lancio di “Get Up B**ch”

La promozione del singolo Get Up B**ch è iniziata con un video teaser sui social, che ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico. Nel video, Victoria e Anitta inscenano un bisticcio che culmina in uno sguardo di complicità, il tutto accompagnato dalle prime note del brano. Questo scambio di sguardi simbolizza perfettamente lo spirito di collaborazione tra le due artiste, che nonostante le differenze stilistiche, riescono a trovare un terreno comune.

Una collaborazione che promette sorprese

L’incontro tra Victoria De Angelis e Anitta è una delle collaborazioni più attese di questa estate. Con Get Up B**ch, le due artiste potrebbero non solo scalare le classifiche, ma anche ridefinire i confini dei loro rispettivi generi musicali. Mentre Victoria continua a esplorare la sua carriera solista, collaborazioni come questa dimostrano che la sua creatività e il suo talento non conoscono limiti. Non resta che attendere il 30 agosto per scoprire il risultato di questa esplosiva collaborazione. (La redazione)