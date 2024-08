Mudhoney: i pionieri del grunge dal vivo in Italia

I Mudhoney sono un gruppo grunge statunitense formatosi nel 1988 a Seattle, nello stato di Washington. Il nome della band è un omaggio al film Mudhoney, diretto da Russ Meyer nel 1965. La nascita della band è strettamente legata alla dissoluzione dei Green River, una delle formazioni più importanti della scena underground di Seattle negli anni ’80. Dai Green River, infatti, provenivano il cantante Mark Arm e il chitarrista Steve Turner, che insieme al bassista Jeff Ament e al chitarrista Stone Gossard avrebbero successivamente formato i Pearl Jam, uno dei gruppi grunge di maggior successo. Tuttavia, è stato proprio con i Mudhoney che Arm e Turner hanno trovato la loro vera voce musicale.

I Mudhoney e l’origine del grunge

Secondo alcuni critici, i Mudhoney possono essere considerati il primo gruppo in assoluto della scena grunge. Il termine “grunge” fu infatti utilizzato per la prima volta durante un loro tour in Inghilterra, per descrivere il loro suono sporco e particolarmente distorto, caratteristica distintiva del genere. I Mudhoney sono stati tra i principali artefici della diffusione di questo stile musicale, gettando le basi per un movimento che avrebbe presto reso Seattle la nuova capitale dell’universo rock.

Il successo con la Sub Pop Records

La band ha rappresentato la prima impresa riuscita per l’etichetta indipendente Sub Pop Records di Seattle. Il loro successo all’interno della scena indie ha preparato il terreno per il movimento grunge, che ha visto esplodere band come i Nirvana, i Pearl Jam e i Soundgarden. Sebbene i Nirvana abbiano espresso l’inquietudine della generazione X e altre band abbiano venduto molti più dischi, i Mudhoney hanno avuto un ruolo fondamentale nel far emergere il grunge come realtà musicale globale.

L’influenza dei Mudhoney sulla scena rock

I Mudhoney non solo hanno contribuito a definire il suono grunge, ma hanno anche influenzato molte formazioni indie e alternative rock, nonché numerosi musicisti, tra cui Kurt Cobain dei Nirvana. Cobain ha citato più volte i Mudhoney come una delle sue principali ispirazioni. La band ha continuato a pubblicare album nel corso degli anni, mantenendo il loro suono caratteristico e continuando a ispirare nuove generazioni di musicisti.

Discografia dei Mudhoney

La discografia dei Mudhoney riflette l’evoluzione del loro suono e la loro continua rilevanza nella scena musicale. Ecco gli album in studio più significativi:

1989 – Mudhoney

1991 – Every Good Boy Deserves Fudge

1992 – Piece of Cake

1995 – My Brother the Cow

1998 – Tomorrow Hit Today

2002 – Since We’ve Become Translucent

2006 – Under a Billion Suns

2008 – The Lucky Ones

2013 – Vanishing Point

2018 – Digital Garbage

2023 – Plastic Eternity

I Mudhoney in Italia: le date del tour 2024

I fan italiani dei Mudhoney avranno l’opportunità di vederli dal vivo a settembre 2024, quando la band si esibirà in quattro date imperdibili:

11 settembre 2024 | Largo Venue, Roma

12 settembre 2024 | Viper, Firenze

13 settembre 2024 | Santeria Toscana 31, Milano

14 settembre 2024 | Capitol, Pordenone

Questo tour rappresenta un’occasione unica per rivivere l’energia e l’autenticità del grunge, grazie a una delle band che hanno dato vita a questo movimento musicale. (La redazione)