Il mercato musicale italiano cresce del 15% nel primo semestre del 2024: in aumento streaming e vendita di vinili

Il mercato musicale italiano ha registrato una significativa crescita nel primo semestre del 2024, con un aumento complessivo del 15,1% e un fatturato di oltre 200 milioni di euro. Questo dato positivo, reso noto dalla Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) attraverso i dati Deloitte, sottolinea un periodo di forte espansione per l’industria musicale del paese.

Streaming: il pilastro del mercato musicale italiano

Uno dei principali fattori che ha contribuito a questa crescita è il continuo successo dello streaming premium. I ricavi di questo segmento sono aumentati del 23%, portando l’intero settore dello streaming a rappresentare l’81% del mercato musicale italiano. Questo significativo aumento è stato supportato da una crescita complessiva del 18,1% del segmento streaming.

Secondo i dati GfK, nella prima metà del 2024, il mercato dello streaming ha visto un incremento nei volumi del 31,7%, con oltre 46 miliardi di stream totalizzati. Anche il video streaming ha registrato una notevole crescita del 23,5% nei ricavi, dimostrando l’importanza sempre maggiore di questo formato nel panorama musicale.

Il ritorno del supporto fisico: il vinile continua a crescere

Nonostante il dominio dello streaming, il mercato fisico ha mostrato segni di resilienza. Questo segmento ha registrato una crescita del 5,7%, conquistando una quota di mercato del 15%. Un ruolo cruciale in questo incremento è stato giocato dal vinile, che continua la sua ascesa con un aumento del 16%. Tuttavia, il CD ha subito una contrazione significativa, con un calo del 10,6%, evidenziando il cambiamento nelle preferenze dei consumatori. Consulta tutti i dati.

Sincronizzazioni: un segmento in espansione

Anche il settore delle sincronizzazioni, che include l’utilizzo di musica in film, pubblicità e videogiochi, ha chiuso il semestre in positivo. Questo segmento ha visto una crescita del 4,5%, confermando il crescente interesse per la musica come elemento chiave in altri media e forme di intrattenimento.

Dominio del repertorio italiano

Il 2024 ha confermato un trend che si sta consolidando negli ultimi anni: il dominio del repertorio italiano. Le classifiche semestrali di album e singoli sono state occupate interamente da artisti italiani, dimostrando la forza e l’influenza della musica locale sul mercato nazionale.

Un semestre positivo

Il primo semestre del 2024 si chiude con risultati estremamente positivi per il mercato musicale italiano, trainato principalmente dalla crescita dello streaming. Con un settore fisico in ripresa, un aumento delle sincronizzazioni e un dominio incontrastato del repertorio italiano, l’industria musicale del paese si dimostra in ottima salute e pronta a continuare su questa traiettoria di crescita per il resto dell’anno. (La redazione)