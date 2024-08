Oasis: la reunion e un tour nel 2025

Gli Oasis, icona del rock britannico e del brit pop, il 27 agosto 2025 hanno ufficializzato la loro reunion a distanza di 15 anni dal loro scioglimento. La band, amata da generazioni, ha annunciato una serie di spettacoli esclusivi che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda la prossima estate.

14 concerti annunciati nel 2024 finora tra Regno e Irlanda

Saranno 14 gli eventi previsti per il 2025 dal gruppo dei fratelli Noel e Liam Gallagher. Tra le città che ospiteranno i concerti ci sono Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Questi show rappresentano le uniche occasioni per vedere gli Oasis in Europa, rendendo l’attesa ancora più carica di emozione. L’ultima esibizione dal vivo degli Oasis risale 22 agosto 2009 al V Festival di Weston Park.

Questi i prossimi appuntamenti nel Regno Unito e in Irlanda:

LUGLIO 2025

4 – Cardiff, Principality Stadium

5 – Cardiff, Principality Stadium

11 – Manchester, Heaton Park

12 – Manchester, Heaton Park

19 – Manchester, Heaton Park

20 – Manchester, Heaton Park

25 – Londra, Wembley Stadium

26 – Londra, Wembley Stadium

AGOSTO 2025

2 – Londra, Wembley Stadium

3 – Londra, Wembley Stadium

8 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

9 – Edimburgo, Scottish Gas Murrayfield Stadium

16 – Dublino, Croke Park

17 – Dublino, Croke Park

E quando in l’Italia?

Mentre gli ammiratori italiani sperano in una data nel loro Paese, gli Oasis si preparano a infiammare i palchi britannici. Con la promessa di uno spettacolo che non sarà trasmesso in TV, l’attesa per i biglietti è già altissima. E probabilmente qualche fan italiano starà già prenotando qualche volo in aereo per la perfida Albione. (La redazione)