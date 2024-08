Il sound underground dei Malice K che sta conquistando New York

I Malice K hanno radici profonde nel sound degli anni ’90, ispirandosi a gruppi come Nirvana e Bush. Il loro stile musicale è un mix esplosivo di grunge e alternative rock, caratterizzato da un approccio crudo e melodico che ricorda il meglio della scena musicale di Seattle. Il leader della band e artefice del progetto, Alex Konschuh, ha saputo reinterpretare queste influenze con una sensibilità moderna, creando un sound unico che si distingue nell’attuale panorama musicale.

Il leader del gruppo

Malice K è il progetto musicale e artistico di Alex Konschuh, un cantautore e artista visivo nato a Olympia, Washington. La sua vita non è stata semplice: dopo un’infanzia trascorsa nella sua città natale, Alex ha vissuto per strada, spostandosi prima a Los Angeles e poi a New York. Queste esperienze hanno profondamente influenzato la sua musica, che riflette le turbolenze e il caos del suo passato. Alex ha trovato la sua strada nell’underground newyorkese, dove ha potuto esprimere la sua visione artistica attraverso Malice K.

La “mutaforma” dell’underground newyorkese

I Malice K si distinguono nella scena musicale di Brooklyn, NYC, come un gruppo di “mutaforma”, capaci di adattarsi e trasformarsi costantemente. Il progetto ha attirato una fanbase leale grazie al suo approccio innovativo alla scrittura musicale. Le canzoni di Alex sono caratterizzate da linee di chitarra alternative rock, arricchite da melodie accattivanti e ballad dal forte impatto emotivo. Questa capacità di fondere generi e stili diversi ha reso i Malice K un nome di punta nell’underground newyorkese.

Il collettivo artistico DeathProof Inc.

Dopo aver trovato stabilità a New York, Alex Konschuh ha fondato il collettivo artistico e musicale DeathProof Inc., che ha dato ai Malice K la possibilità di esplodere sulla scena. Con la pubblicazione di singoli di successo e video virali, la band ha consolidato la propria posizione nel panorama musicale alternativo. Tra i brani più noti ci sono “Beautiful People” e “Changes”, due tracce che hanno contribuito a far crescere la loro fanbase e a definire il loro sound distintivo.

Guarda il video di Beautiful People

Guarda il video di Changes

Avanti, il nuovo album dei Malice K

L’album Avanti rappresenta un punto culminante nella carriera dei Malice K. Si tratta di un’opera che racconta il caos e l’instabilità dei primi due anni vissuti a New York da Alex Konschuh. Ogni traccia dell’album è un pezzo di questo diario, che documenta le difficoltà, le esperienze e le riflessioni di Alex durante quel periodo turbolento. “Avanti” è un album che colpisce per la sua onestà e intensità emotiva, un viaggio sonoro che riflette le sfide e le vittorie di un artista che ha trovato la propria voce in mezzo al caos. (La redazione)