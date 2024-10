I Kokoroko annunciano il nuovo EP “Get The Message”

I Kokoroko, band londinese celebre per il suo mix di jazz, afrobeats e soul, ha annunciato l’uscita del loro nuovo EP intitolato Get The Message, previsto per il 1° novembre 2024. Questo nuovo progetto arriva due anni dopo il successo del loro album d’esordio Could We Be More, che aveva consolidato la loro posizione nel panorama musicale internazionale.

Anticipato dal singolo “Three Piece Suit”

In attesa dell’uscita ufficiale dell’EP, i Kokoroko hanno pubblicato il singolo Three Piece Suit, che vede la collaborazione della cantante di origini nigeriane Azekel. La voce inconfondibile di Azekel si mescola perfettamente con lo stile della band, che riesce a fondere jazz, ritmi caraibici, afrobeats e soul, mantenendo sempre una sonorità fresca e coinvolgente.

Un EP di 4 brani e un tour mondiale

Il nuovo EP sarà composto da quattro brani inediti, che promettono di continuare il percorso di evoluzione musicale della band, già riconosciuta per la capacità di fondere generi diversi. Inoltre, i Kokoroko saranno presto in tour in Europa e negli Stati Uniti, per quello che si preannuncia come il più grande tour della loro carriera.

I Kokoroko: protagonisti del nuovo jazz londinese

I Kokoroko sono diventati uno dei gruppi più rappresentativi del nuovo movimento jazz indipendente di Londra fin dal loro debutto nel 2018 con il brano Abusey Junction, che li ha resi noti al grande pubblico. La loro musica continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un sound ricco di contaminazioni culturali e ritmiche, in grado di unire tradizioni musicali africane e occidentali. (La redazione)