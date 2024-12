Le ultime tre sinfonie di Mozart: capolavori senza tempo tra innovazione e storia

Nell’estate del 1788, in poche settimane di straordinaria creatività, Wolfgang Amadeus Mozart compose tre sinfonie che sarebbero diventate pilastri assoluti del repertorio orchestrale: la Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore, la n. 40 in Sol minore e la n. 41 in Do maggiore, nota come “Jupiter”. Questi capolavori non solo rappresentano l’apice della produzione sinfonica del compositore, ma incarnano anche una rivoluzione estetica che ancora oggi affascina per modernità e profondità espressiva.

L’analisi di Bietti

Nel libro Mozart: le ultime tre sinfonie, edito da Carocci, Giovanni Bietti, uno dei più apprezzati divulgatori musicali italiani, esplora queste sinfonie con uno stile accessibile e coinvolgente. L’autore, noto al grande pubblico anche per il programma radiofonico “Lezioni di musica” su RAI-RadioTre, propone un’analisi che intreccia la straordinaria qualità musicale delle opere con il contesto storico e culturale della Vienna di fine Settecento.

Il genio di Mozart

Attraverso esempi audio disponibili tramite QR code, Bietti guida i lettori in un percorso che mette in luce le innovazioni stilistiche di Mozart e la perenne attualità del suo linguaggio musicale. Le tre sinfonie, pur nate in un periodo difficile per il compositore, rappresentano un trionfo di equilibrio, drammaticità e grandiosità che continua a ispirare musicisti e ascoltatori di ogni generazione. Questo libro si rivolge a chi desidera avvicinarsi al genio mozartiano con uno sguardo appassionato e rigoroso, offrendo chiavi di lettura preziose per comprendere l’universalità della sua musica. (La redazione)

