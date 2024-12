Nadia Reid con il nuovo album Enter Now Brightness

La cantautrice neozelandese Nadia Reid, una delle stelle più luminose della scena indipendente del suo Paese, torna con il suo nuovo album Enter Now Brightness, in uscita il 7 febbraio 2025 per Chrysalis Records. Anticipato dai singoli Baby Bright, Changed Unchained e dal più recente Hotel Santa Cruz, l’album segna una nuova fase artistica per la musicista di Port Chalmers, già autrice di tre dischi di grande successo tra il 2015 e il 2020.

Un’evoluzione stilistica: dal folk a nuove sonorità

Con Enter Now Brightness, Nadia Reid intraprende un percorso musicale diverso rispetto al passato. La cantautrice, che si era distinta per il suo approccio folk dalle tinte moderne e personali, ha scelto di rompere con le abitudini consolidate. Per la prima volta, si è presentata in studio senza brani completi, portando invece schizzi, idee e testi da sviluppare con il contributo della band e del suo team creativo. L’album è stato realizzato con il supporto del chitarrista e collaboratore di lunga data Sam Taylor e del produttore Tom Healy (già noto per il lavoro con Tiny Ruins e Marlon Williams).

Dalla Nuova Zelanda all’Inghilterra: un periodo di cambiamenti

Dal suo ultimo album, Out of My Province (2020), che aveva raggiunto il secondo posto nella classifica degli album più venduti in Nuova Zelanda, molte cose sono cambiate per Nadia Reid. Oltre a una crescita personale e artistica, l’artista ha attraversato una fase di profonda trasformazione nella sua vita privata: a luglio 2021 è nata la sua prima figlia, Elliotte, seguita nella primavera del 2023 dalla seconda, Goldie. Durante questo periodo, Reid ha sospeso temporaneamente il suo trasferimento dall’amata Nuova Zelanda al Regno Unito. Solo recentemente si è stabilita a Manchester, una città che sembra rappresentare una nuova base per la sua vita e carriera.

Un album che promette emozioni intense

Enter Now Brightness si preannuncia come un’opera carica di sfumature emotive, risultato di un processo creativo più fluido e spontaneo. Il disco riflette le esperienze vissute da Nadia negli ultimi anni: la maternità, il trasferimento e un rinnovato approccio alla musica. La scelta della Chrysalis Records di sostenere il progetto conferma il crescente riconoscimento internazionale per la giovane cantautrice neozelandese, la cui autenticità e originalità continuano a conquistare pubblico e critica. Non resta che attendere il 7 febbraio 2025 per immergersi nelle nuove atmosfere di Enter Now Brightness: un disco che promette di essere tanto intimo quanto innovativo, aprendo un nuovo capitolo nella brillante carriera di Nadia Reid. (La redazione)