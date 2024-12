Regole e consigli per giocare responsabilmente

Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza”, entrerà in vigore il 4 aprile 2024. La norma è stata emanata in attuazione dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, con l’obiettivo di creare un quadro regolatorio uniforme per i giochi pubblici ammessi in Italia, concentrandosi in particolare sui giochi a distanza. La disciplina vigente per i giochi a rete fisica e le case da gioco resta invariata. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina ufficiale del Ministero: D.Lgs. Riordino dei Giochi Pubblici.

Definizione dei giochi pubblici

Il decreto introduce definizioni dettagliate per le diverse tipologie di giochi pubblici, includendo:

Giochi pubblici a distanza (online) : includono scommesse, giochi di abilità e giochi di sorte.

: includono scommesse, giochi di abilità e giochi di sorte. Giochi di abilità : richiedono capacità specifiche del giocatore.

: richiedono capacità specifiche del giocatore. Giochi di sorte a quota fissa: come scommesse sportive e giochi numerici, tra cui il Lotto.

Principi fondamentali del gioco pubblico

Il testo normativo stabilisce i seguenti principi fondamentali:

Tutela dei minori: prevenzione dell’accesso ai giochi da parte dei minori. Legalità: contrasto al gioco illegale. Gioco sicuro: protezione dei giocatori, soprattutto delle fasce più vulnerabili, e garanzia della sicurezza contro fenomeni criminali. Gioco responsabile: promozione di comportamenti di gioco consapevoli. Tracciabilità: controllo dei flussi economici e finanziari legati alle giocate. Trasparenza: offerta chiara e uniforme su tutto il territorio nazionale. Pubblicità etica: utilizzo responsabile della pubblicità per promuovere il gioco sicuro.

Il decreto garantisce inoltre il rispetto dei principi dell’Unione Europea, tra cui la libera concorrenza, la non discriminazione e la tutela delle libertà previste dai Trattati europei.

Giochi pubblici a distanza e concessioni

La normativa disciplina in maniera specifica i giochi pubblici a distanza con vincita in denaro, regolando:

Requisiti per la partecipazione alle gare di concessione , tra cui: Costituzione in società di capitali. Esperienza e moralità comprovata nella gestione dei giochi. Solidità patrimoniale e capacità tecnica-infrastrutturale.

, tra cui: Durata delle concessioni : massima di 9 anni, non rinnovabile.

: massima di 9 anni, non rinnovabile. Trasferimento della concessione: subordinato all’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pena la nullità.

Gestione dei punti vendita per le ricariche

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli gestirà l’albo dei titolari autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, stabilendo le modalità di pagamento e i limiti per l’uso del contante. Questo sistema mira a garantire la trasparenza e la sicurezza economica delle operazioni legate al gioco.

Misure di tutela per i giocatori

Il decreto introduce misure specifiche per la tutela dei giocatori, tra cui:

Campagne informative : obbligo per i concessionari di sensibilizzare i giocatori sui rischi del gioco patologico.

: obbligo per i concessionari di sensibilizzare i giocatori sui rischi del gioco patologico. Consulta permanente dei giochi pubblici: organismo istituito per monitorare l’attività di gioco e i suoi effetti sulla salute pubblica.

Gestione delle vincite

Gli aspetti relativi alle vincite, ai rimborsi e alla gestione delle informazioni sulle giocate saranno regolati dai singoli regolamenti di ciascun gioco. L’obiettivo è garantire trasparenza e chiarezza per i giocatori.

Consigli per giocare in modo responsabile

Il decreto sottolinea l’importanza del gioco responsabile. Ecco alcuni consigli utili:

Scommesse sportive : ricorda che le quote sono stime e non garanzie. Anche gli esiti meno probabili possono verificarsi.

: ricorda che le quote sono stime e non garanzie. Anche gli esiti meno probabili possono verificarsi. Slot machine : il risultato è totalmente casuale, quindi non esistono strategie per influenzare l’esito.

: il risultato è totalmente casuale, quindi non esistono strategie per influenzare l’esito. Casinò : alcuni giochi richiedono strategia (es. blackjack), mentre altri sono basati sulla fortuna (es. roulette).

: alcuni giochi richiedono strategia (es. blackjack), mentre altri sono basati sulla fortuna (es. roulette). Lotterie : la possibilità di vincita è completamente casuale.

: la possibilità di vincita è completamente casuale. Poker e carte: combinano abilità e fortuna; anche i giocatori più esperti possono essere svantaggiati da mani sfortunate.

Per approfondire, consulta il testo completo del decreto sul sito del Ministero: D.Lgs. Riordino dei Giochi Pubblici. (La redazione)