Cosa sono i casinò senza AAMS e perché sono così popolari

L’avvento di internet, prima nelle case e ora anche direttamente in tasca grazie ai dispositivi mobili, ha aumentato enormemente l’offerta di giochi disponibili. Oggi non serve più aspettare frementi le estrazioni del lotto al sabato e non bisogna raggiungere casinò tradizionali spesso lontani dalla propria abitazione, dove è necessario rispettare rigide regole per giocare. La popolarità delle case da gioco sul web è esplosa e, tra questi, i casinò non AAMS stanno vivendo un momento di eccezionale popolarità. Elenco di Casinò Non AAMS . Ma cosa sono i casinò senza AAMS esattamente? E poi, è sicuro giocarci? Ecco le risposte ad alcuni dubbi sulla questione.

Cosa sono l’ADM e l’AAMS

Fino al 2012 era l’AAMS, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, a occuparsi di molte cose, tra cui anche la regolamentazione di lotterie e giochi online seguendo le leggi emanate dai governi. Proprio nel 2012 ci fu una riforma della Pubblica Amministrazione e tutte le attività dell’AAMS sono confluite nell’Agenzia delle Dogane, che ha assunto la denominazione di ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ADM svolge quindi un compito di applicazione e sorveglianza in settori particolari come quello dei tabacchi, del commercio di merci soggette a controllo e della gestione delle dogane. Giochi di Spinsy Casino . Tra i suoi compiti c’è anche quello relativo ai giochi, dalle lotterie fino al gioco online.

Tra i compiti dell’ADM c’è anche quello di emettere e sorvegliare le licenze concesse ai vari operatori del gioco d’azzardo online. Questo tipo di licenze ha costi elevati e pesanti limitazioni che influiscono su vari aspetti dell’attività del concessionario stesso. Per esempio, un concessionario ADM non ha facilità di accettare giocatori residenti al di fuori dell’Italia, ha limitazioni sulle promozioni che può lanciare e anche il numero di giochi che può inserire è limitato a quelli proposti da sviluppatori che, a loro volta, sono titolari di licenza AAMS.

I casinò non AAMS

Nonostante il nome ufficiale dell’ente che rilascia le licenze sia cambiato da diversi anni, in Italia continua a essere utilizzata la vecchia dicitura AAMS quando si parla di casinò e bookmaker con licenza non italiana. Quindi leggere “casino non AAMS” o “casino senza AAMS” quando si parla di questo aspetto del gioco d’azzardo è una consuetudine. Con questo termine si indicano i casinò online gestiti da società estere ma che possono aprire conti di gioco anche a residenti in Italia.

Erroneamente si pensa che siano operatori irregolari o truffaldini, ma in realtà anche questi si attengono alle regole contro il riciclaggio internazionale di denaro ed eseguono tutte le procedure di verifica dell’identità richieste. Si tratta delle famose procedure KYC , acronimo di “Know Your Customer”, che devono essere completate prima di richiedere la riscossione delle vincite o quando si supera un certo importo di denaro depositato.

Questi operatori utilizzano licenze di stati che hanno regolamentato il gioco d’azzardo, sia tradizionale che online, ben prima dell’Italia, accumulando così molta esperienza nel settore. Tra le licenze più rispettate, e quindi considerate sicure, ci sono quelle emesse da Malta, dall’Inghilterra, da Gibilterra e dall’isola di Curaçao. Inoltre, le aziende che utilizzano queste licenze per operare hanno spesso una filiale che opera direttamente in territorio europeo e che si occupa della gestione finanziaria e dell’assistenza clienti. Il tutto avviene sempre alla luce del sole, con indirizzi e ragioni sociali ben indicati e la possibilità di controllare la validità della licenza direttamente sul sito dell’ente che l’ha emessa.

I motivi del successo in Italia

Nel nostro paese il successo dei casinò senza AAMS è stato molto elevato. Oggi sono molti i giocatori che si rivolgono a questi operatori in alternativa ai classici che operano solo sul territorio italiano. I motivi sono semplici. Primo fra tutti, le promozioni di importi più elevati: per esempio, non è difficile trovare bonus di benvenuto di importi fino a migliaia di euro, così come programmi fedeltà molto più articolati e interessanti, con maggiori vantaggi per il giocatore.

Da non dimenticare poi l’ampia scelta di giochi, superiore a quella dei casinò italiani, in quanto i casinò non AAMS possono includere un numero maggiore di sviluppatori di giochi. A tutto questo si aggiunge un servizio di assistenza, spesso anche in italiano, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Insomma, non ci sono controindicazioni nell’utilizzare un casinò non AAMS anche per un residente in Italia. (Renzo Fabric)