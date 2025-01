Addio a Marianne Faithfull, artista senza tempo

Si è spenta oggi, 30 gennaio 2025, all’età di 78 anni, Marianne Faithfull, cantante, attrice e simbolo di un’epoca irripetibile. Figura di spicco della Swinging London, la sua voce unica e la sua presenza magnetica hanno segnato profondamente la storia della musica e del cinema.

L’esordio nella scena musicale

Nata a Hampstead il 29 dicembre 1946, Marianne Faithfull ha esordito giovanissima nella scena musicale britannica, imponendosi con la celebre As Tears Go By, scritta per lei da Mick Jagger e Keith Richards. La sua relazione con Jagger, dal 1966 al 1970, la portò a essere “musa” ispiratrice di brani indimenticabili dei Rolling Stones, tra cui Wild Horses e You Can’t Always Get What You Want, ma anche coautrice di brani come Sister Morphine. Con la sua voce roca e intensa, la Faitfhull seppe interpretare con profonda autenticità il lato oscuro del rock.

La rinascita artistica con Broken English

La sua carriera, segnata da successi e da difficoltà personali, attraversò periodi bui a causa della tossicodipendenza, ma con l’album Broken English (1979) seppe reinventarsi, imponendosi come artista matura e coraggiosa. A questo capolavoro seguirono album di grande valore e bellezza come Dangerous Acquaintances, A Child’s Adventure, Strange Weather e Negative Capability.

Marianne Faithfull e il cinema

Marianne Faithfull non fu solo una straordinaria cantante, ma anche un’attrice di talento. Partecipò a film come “Una storia americana” di Jean-Luc Godard, “Lucifer Rising” di Kenneth Anger e, più recentemente, “Marie Antoinette” di Sofia Coppola e “Irina Palm – Il talento di una donna inglese”, dove offrì un’interpretazione intensa e commovente. Memorabile la sua esibizione al The Wall – Live in Berlin di Roger Waters nel 1990, così come la collaborazione con i Metallica per The Memory Remains.

Le sfide personali

Negli ultimi anni, Marianne Faithfull ha dovuto affrontare diverse sfide legate alla salute, tra cui il cancro al seno, l’enfisema e il lungo ricovero per Covid-19 nel 2020. Nonostante tutto, la sua resilienza e il suo talento l’hanno portata a pubblicare il suo 21º album, She Walks in Beauty, nel 2021.

Il ricordo di un’artista senza tempo

L’annuncio della sua scomparsa è apparso sul sito della BBC, dove si legge: “È con profonda tristezza che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attrice Marianne Faithfull. Marianne è morta serenamente a Londra oggi, in compagnia della sua amata famiglia. Ci mancherà moltissimo.“

Con Marianne Faithfull se ne va una voce irripetibile, una donna che ha saputo attraversare le tempeste della vita con coraggio e autenticità. Il suo lascito artistico rimarrà per sempre nel cuore di chi l’ha amata e nella storia della musica. (La redazione)