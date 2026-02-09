Concerti e festival in Italia

Concerti e festival in programma Franco Ricciardi at Multisala Uci Showville (10 Feb 26) live martedì 10 febbraio 2026 – Multisala Uci Showville, Via Mario Giannini, 9, 70125, Bari

live martedì 10 febbraio 2026 – Multisala Uci Showville, Via Mario Giannini, 9, 70125, Bari CANCELED: Tony Esposito and Fabrizio Bosso at Fly Space (12 Feb 26) live giovedì 12 febbraio 2026 – Fly Space, 34 Via Enrico Fermi, 56012, Fornacette, Italy

live giovedì 12 febbraio 2026 – Fly Space, 34 Via Enrico Fermi, 56012, Fornacette, Italy Danny Ocean at Fabrique (12 Feb 26) live giovedì 12 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy

live giovedì 12 febbraio 2026 – Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (12 Feb 26) live giovedì 12 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 12 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Mar at Nasty Club (15 Feb 26) with Torino live domenica 15 febbraio 2026 – Nasty Club, Corso Massimo D'Azeglio 3, 10010, Turin, Italy

live domenica 15 febbraio 2026 – Nasty Club, Corso Massimo D'Azeglio 3, 10010, Turin, Italy Nomadi at Teatro Tenda - Area Verde (15 Feb 26) live domenica 15 febbraio 2026 – Teatro Tenda - Area Verde, Via Indipendenza 10, 42017, Novellar

live domenica 15 febbraio 2026 – Teatro Tenda - Area Verde, Via Indipendenza 10, 42017, Novellar Alessio at Teatro Ambasciatori (16 Feb 26) live lunedì 16 febbraio 2026 – Teatro Ambasciatori, Via Eleonora D'Angio', 17, 95100, Catania

live lunedì 16 febbraio 2026 – Teatro Ambasciatori, Via Eleonora D'Angio', 17, 95100, Catania CANCELED: 99 Posse at Fly Space (18 Feb 26) live mercoledì 18 febbraio 2026 – Fly Space, 34 Via Enrico Fermi, 56012, Fornacette, Italy

live mercoledì 18 febbraio 2026 – Fly Space, 34 Via Enrico Fermi, 56012, Fornacette, Italy Gazebo Penguins at Spazio 211 (19 Feb 26) live giovedì 19 febbraio 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy

live giovedì 19 febbraio 2026 – Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy Gazebo Penguins at Covo Club (20 Feb 26) live venerdì 20 febbraio 2026 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy

live venerdì 20 febbraio 2026 – Covo Club, Viale Zagabria 1, 40127, Bologna, Italy Jack The Smoker at Nama (indoor) (20 Feb 26) live venerdì 20 febbraio 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime

live venerdì 20 febbraio 2026 – Nama (indoor), Parco Dei Martiri Della Liberta' Iracheni Vittime Franco Ricciardi at Teatro Ambasciatori (24 Feb 26) live martedì 24 febbraio 2026 – Teatro Ambasciatori, Via Eleonora D'Angio', 17, 95100, Catania

live martedì 24 febbraio 2026 – Teatro Ambasciatori, Via Eleonora D'Angio', 17, 95100, Catania Gianni Celeste at TEATRO ORFEO (25 Feb 26) live mercoledì 25 febbraio 2026 – TEATRO ORFEO, Taranto, Italy

live mercoledì 25 febbraio 2026 – TEATRO ORFEO, Taranto, Italy Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (26 Feb 26) live giovedì 26 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy

live giovedì 26 febbraio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy Giovanni Lindo Ferretti at Teatro Auditorium Santa Chiara (28 Feb 2 live sabato 28 febbraio 2026 – Teatro Auditorium Santa Chiara, Via Santa Croce, 67, 38100, Tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)