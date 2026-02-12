Il ritorno dei C.S.I. di Ferretti, Zamboni, Maroccolo, Di Marco, Magnelli e Canali

A venticinque anni dallo storico concerto di Montesole, i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti annunciano il ritorno della formazione originale. Un evento che segna un passaggio rilevante nella storia recente della musica italiana e riporta al centro una delle esperienze artistiche più profonde e influenti del Paese. Il nuovo progetto live riunisce sul palco Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, un nucleo che ha attraversato epoche, linguaggi e sensibilità lasciando un segno indelebile nel panorama culturale nazionale.

Un’esperienza musicale e culturale unica

I C.S.I. nascono dalle ceneri dei CCCP – Fedeli alla linea, raccogliendone l’eredità e sviluppandola in una direzione nuova. La band ha costruito nel tempo una visione sonora e poetica capace di unire impegno civile, ricerca spirituale e sperimentazione artistica. La loro musica ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni, superando i confini dell’alternativa per diventare linguaggio condiviso, riflessione collettiva e testimonianza del proprio tempo.

Dalle origini al Consorzio Suonatori Indipendenti

Dopo la fine dei CCCP, il cosiddetto nucleo emiliano formato da Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni incontra il nucleo toscano proveniente dai Litfiba, composto da Gianni Maroccolo e Francesco Magnelli, affiancati dal tecnico del suono Giorgio Canali. A loro si unisce Ginevra Di Marco, inizialmente come corista. Il primo incontro artistico avviene nel 1992 e apre una stagione di intensa produzione discografica, pubblicata attraverso il Consorzio Produttori Indipendenti, la casa discografica fondata dagli stessi membri del gruppo.

Gli album e la maturità artistica

Nel 1994 esce Ko de mondo, primo disco ufficiale dei C.S.I., seguito dal live acustico In quiete. Nel 1996 arriva Linea Gotica, un lavoro profondamente segnato dagli eventi drammatici dei Balcani, mentre nel 1997 Tabula Rasa Elettrificata conquista il primo posto in classifica, mettendo in discussione la definizione stessa di band alternativa. L’ultimo capitolo discografico del gruppo è La terra, la guerra, una questione privata, pubblicato nel 1998 e legato al concerto in memoria di Beppe Fenoglio. Un percorso artistico coerente, intenso e mai conciliatorio, che ha attraversato temi storici, identitari e politici senza rinunciare alla forza poetica.

Lo scioglimento e le esperienze successive

Dopo varie incomprensioni e l’uscita di Massimo Zamboni, il gruppo si scioglie nel 2002. Parte dei membri confluisce nei Per Grazia Ricevuta, mentre negli anni successivi nascono progetti come Ex CSI e Post-CSI, culminati nel 2015 con Breviario partigiano. Queste esperienze mantengono vivo il repertorio e l’eredità dei C.S.I., ma senza la presenza dell’intera formazione originale.

La reunion annunciata nel 2026

Il 22 gennaio 2026 arriva l’annuncio ufficiale: i membri originali dei C.S.I. tornano insieme. Il nuovo tour rappresenta l’occasione per riscoprire un repertorio che ha attraversato il tempo, mantenendo intatta la propria forza espressiva. Il ritorno non è solo musicale, ma simbolico, perché riporta sul palco una visione condivisa che ha segnato la storia del rock italiano.

Le date del tour 2026 “C.S.I – In viaggio”

28 agosto – Marzabotto (BO), Montesole – Festival Lupo

31 agosto – Villafranca (VR), Castello Scaligero

2 settembre – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia – Locus Festival

4 settembre – Spello (PG), Villa Fidelia

8 settembre – Alba (CN), Piazza Medford – Festival resistente

12 settembre – Catania, Villa Bellini – Sotto il vulcano fest

Concerti e festival in Italia

Un ritorno che è già memoria collettiva

Il ritorno dei C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti non è un’operazione nostalgica. È la riapparizione di una storia centrale della musica italiana, capace ancora oggi di parlare al presente. Un evento che appartiene alla memoria collettiva e continua a interrogare il futuro. (La redazione)

