Italia: concerti e festival 2026

Consulta il calendario dei concerti e dei festival con tutte le date aggiornate degli spettacoli dal vivo. Eventi in Italia e nel mondo divisi per settimana e mese. Cerca il tuo artista preferito attraverso l'apposito pulsante. La pagina viene aggiornata quotidianamente. Le date sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni.
Selton at Locomotiv Club (25 Jan 26) live domenica 25 gennaio 2026 – Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Concerti di gennaio 2026
Mondo Marcio at Magazzini Generali (27 Jan 26) live martedì 27 gennaio 2026 – Magazzini Generali, Via Pietrasanta 14, 20124, Milan, Italy
Luca Longobardi at Mutable Flat Lab (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Mutable Flat Lab, 00176, Rome, Italy
Tommy Emmanuel at Teatro Duse Bologna (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Dardust at Teatro dal Verme (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan
Ministri at SanbàPolis (29 Jan 26) live giovedì 29 gennaio 2026 – SanbàPolis, Via della Malpensada, 88, 38123, Trento, Italy
Fantastic Negrito at Blue Note Milano (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Blue Note Milano, Via Pietro Borsieri 37, 20100, Milan, Italy
Tommy Emmanuel at Teatro dal Verme (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan
ENSI and Numa Crew at Circolo Magnolia (Estivo) (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Circolo Magnolia (Estivo), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Alice at Teatro Nuovo (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Nuovo, Piazza Trento e Trieste, 52, 44121, Ferrara, Ita
Enrico Nigiotti at Teatro Alfieri (30 Jan 26) live venerdì 30 gennaio 2026 – Teatro Alfieri, Via Leon Grandi, 16, 14100, Asti, Italy
Dardust at Teatro dal Verme (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan
Enrico Nigiotti at Teatro Alessandrino (31 Jan 26) live sabato 31 gennaio 2026 – Teatro Alessandrino, Via Giuseppe Verdi 12, 15121, Alessandria
Introduzione
La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
segnare in agenda le date con anticipo,
acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
controllare eventuali cambi di programma,
valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)