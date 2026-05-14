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Rassegna stampa di oggi • giovedì 14 maggio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
14 Maggio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 14 maggio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 14 maggio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 14 maggio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Un’autobomba per «distruggere i monumenti»
    di Sentenza della Corte d'Assise di Firenze
    Giuliano disse a Pietro Romero che a Firenze la bomba fu messa per «distruggere i monumenti», non per ammazzare persone. Giuliano gli precisò che erano stati lui e Lo Nigro a «mettere la macchina con l’esplosivo nel monumento», la sera in cui c’era una partita per televisione. Spatuzza, quella sera, rimase in casa
  • Percorsi stabili e libertà scientifica per spezzare i vincoli della ricerca europea
    di Luigi Capoani*
    Oltre il dibattito sulla fuga dei cervelli, la domanda è quale ricerca vuole costruire l’Europa. L’intervento del fondatore dello European Youth Think Tank sul solco del dibattitto aperto su questo giornale da Fulvio Esposito
  • Alex Britti, Lory Del Santo e l’ex calciatore Cordaz. Ecco gli spiati dell’inchiesta della procura di Napoli
    di enrica riera e Nello Trocchia
    I legami con la vicenda raccontata da Report su Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed attualmente europarlamentare (estraneo all’inchiesta), che sarebbe stato il mandante degli spionaggi a danno di alcuni avversari politici. Tutti i collegamenti con Equalize e la Squadra Fiore
  • Giornata da tregenda al Giro. Il Sud ha finito i miracoli (e i corridori)
    di Alessandra Giardini
    Tra cadute e pioggia, Ciccone perde la maglia rosa a vantaggio di Eulalio. Nella tappa che ci porta dalla Calabria alla Lucania non sembra primavera, e neanche Sud: nell’anno del minimo storico di italiani iscritti, del Mezzogiorno c’è solo Caruso. Esistono due Italie per chi vuole correre in bicicletta: i racconti di chi ci è passato prima, da Nibali ad Aru
  • Meloni al Senato: «Le mie porte sono sempre aperte per un confronto». Poi rivendica le riforme del suo governo
    di Giulia Merlo
    La premier è intervenuta a palazzo Madama per rispondere alle interrogazioni dei partiti. In particolare si è discusso di energia, lavoro e misure economiche. Il capogruppo dem Boccia ha replicato: «Se dovete fare riunioni notturne e ci chiedete tavoli, fatelo su salari e pensioni, non sulla legge elettorale»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Sono tornati i virologi, come le trachiulelle e i peperoni sotto aceto
    di Antonello Caporale
    Nella dieta dell’entroterra meridionale l’inverno è salutato con particolare gioia per un piatto che amiamo e temiamo: le trachiulelle – costolette di maiale cioè – passate in padella e accompagnate da peperoni in agro, conservati gelosamente per mesi sotto vetro. Ieri, rivedendo la gran quantità di virologi chiamati a valutare il rischio dell’hantavirus, questa nuova […] L'articolo Sono tornati i virologi, come le trachiulelle e i peperoni sotto aceto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Patuanelli a Meloni: “Ancora col Superbonus? Siete stati voi gli ultimi a prorogarlo nel 2023”
    di Redazione Politica
    “Abbiamo posto alla presidente Meloni domande precise su crescita, industria, caro energia, Comunità energetiche rinnovabili e strategia energetica nazionale. La risposta, come sempre, è stata una sola: il Superbonus. Ricordo alla presidente che dei circa 170 miliardi di costo complessivo, ben 154 miliardi sono stati maturati e pagati durante i suoi anni di governo. E […] L'articolo Patuanelli a Meloni: “Ancora col Superbonus? Siete stati voi gli ultimi a prorogarlo nel 2023” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gli “amorosi sensi” tra Meloni e Calenda: “Porta del governo aperta”. “Facciamola diventare un portone”
    di Redazione Politica
    È stato uno scambio con toni morbidi e segnato da reciproci ringraziamenti, quello tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni durante il premier time in corso al Senato. Il leader di Azione, che è stato il primo a intervenire, ha chiesto al governo di istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi aperta alle proposte delle […] L'articolo Gli “amorosi sensi” tra Meloni e Calenda: “Porta del governo aperta”. “Facciamola diventare un portone” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ecco quel che mi confidò nei nostri incontri Diego Marmo, il pm che chiese la condanna di Enzo Tortora
    di Arnaldo Capezzuto
    Ci incontravamo. Ero di casa. Prima l’acqua e poi il caffè. C’era un breve preliminare: commentare la partita del Napoli. È primavera 2025, il profumo nell’aria è quello del quarto scudetto degli azzurri. A spizzichi e bocconi cominciava il racconto intervallato da rimandi, anticipazioni e salti temporali. All’inizio sono state parole pesate, accompagnate da un […] L'articolo Ecco quel che mi confidò nei nostri incontri Diego Marmo, il pm che chiese la condanna di Enzo Tortora proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Corruzione in Ucraina, il pm: “L’ex n. 2 di Zelensky consultava un’astrologa per decidere le nomine statali. Lei gli consigliò di fuggire all’estero”
    di Marco Pasciuti
    Sul telefonino era registrata come “Veronika Fengshui Office“. Il suo nome è Veronika Anikievich, ha 51 anni, vive a Kiev e dice di essere un’astrologa. Secondo la Procura nazionale anti-corruzione (Sapo), quando era capo staff di Volodymyr Zelensky Andriy Yermak si consultava con lei prima di ogni nomina ai vertici delle istituzioni. Avrebbe continuato a […] L'articolo Corruzione in Ucraina, il pm: “L’ex n. 2 di Zelensky consultava un’astrologa per decidere le nomine statali. Lei gli consigliò di fuggire all’estero” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Il nuovo soliloquio di Sempio: “Chiara nel video sembrava proprio…”
    di A CURA DI MONICA SERRA E ANDREA SIRAVO
    È la mattina del 7 giugno del 2025. Andrea Sempio sta guidando la Fiat Panda dei genitori. La microspia ambientale capta uno dei suoi tanti soliloqui. Il rumore di fondo sovrasta il sussurro del 38enne: “La storia del video è stata… è stata… il video … lo devo aspettare da un momento all'altro… ok……cioè Chiara … lei nel video sembrava proprio… inc… si è spostata”. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano la trascrivono. Per loro Sempio sta parlando di uno dei filmatini intimi di Chiara Poggi con il fidanzato Alberto Stasi, di cui sarebbe entrato in possesso all’insaputa della […]
  • Trump torna al Walter Reed: nuova visita medica prima degli 80 anni
    di IACOPO LUZI
    Il presidente sarà al centro militare il 26 maggio per controlli definiti “di routine”. Ma le visite ravvicinate, i lividi alle mani e le speculazioni online riaccendono il dibattito sulla trasparenza sanitaria alla Casa Bianca
  • Dopo le polemiche confermato il concerto di Kanye West il 18 luglio a Reggio Emilia
    di (Redazione La Stampa)
    Lo rendono noto gli organizzatori
  • U2 live sul tetto di uno scuolabus a Città del Messico per il video del nuovo singolo
    di (Redazione La Stampa)
    Miniconcerto su uno scuolabus di Città del Messico per gli U2. Martedì il gruppo rock irlandese si è esibito in cima a un veicolo decorato con graffiti dell'artista messicano Chavis Mármol. I membri della band guidata da Bono Vox sono nella capitale del Paese latinoamericano per girare il videoclip del singolo "Street of Dreams", tratto dal loro prossimo album, che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Nel 1987 gli U2 avevano registrato sul tetto di un negozio il videoclip di "Where the streets have no name" e in seguito hanno suonato dal vivo più volte sulle sommità degli edifici.
  • Intervista con Sal Da Vinci all'Eurovision: "Qui un'accoglienza emozionante"
    di Luca Dondoni
    “Sono stato educato a non aspettarmi mai niente, ma l'accoglienza del pubblico dell'Eurovision è stata sorprendente. È stata un’emozione forte e un motivo di orgoglio rappresentare il nostro Paese e la musica italiana". Il commento di Sal Da Vinci dopo essersi esibito fuori gara la sera del 12 maggio a Vienna, sede della 70esima edizione del concorso.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • La banca dati “clandestina” di Europol
    di Matteo Bartocci
    È un po’ come nei film polizieschi degli anni ’70, i “poliziotteschi”, quelli di Damiano Damiani, Fernando Di Leo, Duccio Tessari e tanti altri. Quando la polizia, i suoi dirigenti […] The post La banca dati “clandestina” di Europol first appeared on il manifesto.
  • L’Africa del turbocapitalismo estrattivo
    di Andrea Spinelli Barrile
    Nel dicembre 2025 e nei primi mesi del 2026, gli Stati Uniti hanno formalizzato un accordo strategico con il presidente della Repubblica Democratica del Congo (RDC), Felix Tshisekedi. Non si […] The post L’Africa del turbocapitalismo estrattivo first appeared on il manifesto.
  • Quattro dimissioni e un funerale
    di shendi veli
    Il premierato come un birillo. Tutta la giornata di ieri Keir Starmer ha vacillato, prossimo a cadere travolto dalla sfiducia dei suoi. Si è coricato ieri appeso a un filo […] The post Quattro dimissioni e un funerale first appeared on il manifesto.
  • Centri in Albania, ora sorgono dubbi sul futuro del protocollo
    di Michele Gambirasi
    Il caos è scoppiato a metà mattina, quando il ministro degli esteri albanese Ferit Hoxha ha risposto alle domande di Euractiv. Il protocollo tra Roma e Tirana, in vigore dal […] The post Centri in Albania, ora sorgono dubbi sul futuro del protocollo first appeared on il manifesto.
  • Sette ottobre, tribunale speciale per Hamas: «Sarà un Eichmann bis»
    di Michele Giorgio
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Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

  • Lazio-Inter, oggi la finale di Coppa Italia – Diretta
    (Adnkronos) – All'Olimpico c'è in palio il trofeo: i biancocelesti vanno a caccia di un successo che può salvare la stagione, la squadra di Chivu punta al double
  • Garlasco, il legale dei Poggi: "Da Stasi 350 euro al mese, nessun problema a restituirli"
    (Adnkronos) – Pm di Milano contro gli hater dei Poggi e delle gemelle Cappa, al lavoro su 200 querele
  • Trasporti, Gibelli (Asstra): "Idrogeno elemento centrale per il percorso di sostenibilità"
    (Adnkronos) – "La strategia europea considera l'idrogeno un elemento centrale per il percorso di sostenibilità e anche per il Pnrr è diventato un tema decisivo per il Paese. Stiamo portando avanti un importante progetto come l'Hydrogen valley Camuna, che rappresenta un esempio concreto di innovazione e sviluppo sostenibile applicato al trasporto pubblico". Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra-Associazione trasporti, intervenendo questa mattina a Milano al convegno 'Evoluzione della filiere idrogeno per la mobilità; dalle politiche alle progettualità in corso', nell’ambito di Transpotec-Nme, a Fiera Milano.
  • Logistica, Gualtieri (Asstra): "Risorse per investimenti e gestione servizi"
    (Adnkronos) – Per il futuro del settore della logistica "servono risorse sia per gli investimenti che per la gestione dei servizi. L'integrazione di questi due elementi è fondamentale per la strategia generale del settore, anche in ragione del contesto di crisi energetica che stiamo vivendo. E’ sì necessario che i contratti di servizio includano gli investimenti ma per garantire la tenuta del settore è necessario dare continuità alle risorse stanziate negli ultimi anni, come è opportuno anche avviare una riflessione sulla leva tariffaria". Così il vicepresidente di Asstra Giuseppina Gualtieri a margine di “Oltre il Pnrr: nuove strategie per il […]
  • Infettivologa Castagna: "PrEP cabotegravir riduce le nuove infezioni da Hiv"
    (Adnkronos) – "In Italia più di 2mila nuove infezioni l'anno, obiettivo ridurle"

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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14 Maggio 2026

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