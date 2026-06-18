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🔴 Live Svizzera - Bosnia-Erzegovina, , dove vederla in TV e in streaming: diretta, risultato in tempo reale e aggiornamenti Mondiali 2026 • giovedì 18 giugno 2026

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18 Giugno 2026

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giovedì, 18 giugno 2026

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giovedì 18 giugno 2026

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