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🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità • venerdì 19 giugno 2026

Questa pagina raccoglie e aggiorna in tempo reale le principali breaking news del momento, selezionate tramite Google Notizie, per offrire una panoramica chiara e immediata degli eventi più rilevanti a livello nazionale e internazionale.

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REDAZIONE
19 Giugno 2026

Live News 2

In questa pagina raccogliamo in tempo reale le principali notizie sul tema del momento, selezionate attraverso Google News per offrire informazioni sempre immediate. Il nostro obiettivo è garantire notizie attuali, affidabili e facilmente consultabili sull’argomento dell’ultim’ora o del giorno, così da permettere ai lettori di restare sempre aggiornati.

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Breaking news

venerdì, 19 giugno 2026

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Maturità, Pupo sceglie Saragat: "Amo la democrazia, oggi limitata" - Affaritaliani

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Maturità 2026, da Sal Da Vinci a Pupo e Jannik Sinner: tutte le celebrità che hanno preso “in ritardo” il diploma - Leggo.it

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Maturità 2026, Pupo ha scelto Saragat e la Costituente - ANSA

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo e la maturità: «Ero più teso che a un concerto, dopo voglio fare l’università» - Il Messaggero

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità «Un’emozione immensa, quasi un brivido», Pupo dopo la prima prova della Maturità: «Ora deciderò se diventare il Dottor Pupo» - Il video - Open

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo all’esame di maturità - R101

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo alla Maturità 2026 a 70 anni: 'Lo faccio per i miei genitori', ha scelto la traccia su Saragat - Notizie Audaci

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo alla Maturità: primo a consegnare e ultimo a smettere di stupire - L'Ortica

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Maturità 2026, Pupo all'uscita dall'esame: "Ho scelto Saragat. La vera pace è un'utopia, cerchiamo il compromesso" - Orizzonte Scuola Notizie

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Il mio tema di maturità copiato da Pupo. Evviva il presidente Saragat! - Il Foglio

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Esame di maturità anche per Pupo: "Lo faccio per i miei genitori" - AGI

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo torna a scuola: maturità a 70 anni per un sogno - notiziemusica.it

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo, domani la maturità (a 70 anni): «Regalo ai miei genitori. E la notte prima dell’esame mi rilasso facendo l’amore» - Il Messaggero

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo alla maturità a 70 anni - Polesine24.it

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo all'esame di maturità: "Emozionato più di quando faccio i concerti. Ieri sera ho studiato D'Annunzio" - Affaritaliani

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo racconta la sua Maturità a 70 anni - La Notizia in comune

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo e la Maturità a 70 anni: «Volevo fare il tema sui confini, ma ho evitato per non rinfocolare le polemiche sui miei concerti a Mosca... allora ho scelto quello sulla democrazia» - Corriere Fiorentino

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo tra gli studenti per gli esami di maturità: "Un regalo postumo per i miei genitori, poi la laurea" - Radio Norba

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo alla maturità a 70 anni all'istituto Minerva di Roma: “Dopo il diploma mi iscrivo all'università” - bigodino.it

🔴 Pupo torna tra i banchi per l'esame di maturità Pupo e la maturità: "regalo postumo ai miei" - Teletruria

News aggiornate in tempo reale

venerdì 19 giugno 2026

Grazie all’integrazione con Google News, questa sezione viene aggiornata costantemente con le notizie più importanti e le breaking news sul tema dell’ultim’ora o del giorno. L’intento è quello di fornire un punto di accesso rapido e chiaro all’informazione, selezionando i contenuti più significativi sull’argomento del momento. In questo modo, è possibile seguire l’evoluzione delle notizie in tempo reale, con un’informazione sintetica ma sempre aggiornata e rilevante. (La redazione)

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19 Giugno 2026

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