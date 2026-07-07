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⚽🏛️ Mondiali 2026, Usa-Belgio: flop Balogun, gli USA di Trump perdono partita e faccia 📅 martedì 7 luglio 2026

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7 Luglio 2026

Attualità

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⚽🥇📣 Mondiali 2026 | Belgio ribalta Usa e Trump Vince 4-1 e vola ai quarti Balogun non incide Ma Fifa e calcio han fatto figuraccia - Zazoom Social News

Mondiali 2026 | Belgio ribalta Usa e Trump Vince 4-1 e vola ai quarti Balogun non incide Ma Fifa e calcio han fatto figuraccia  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Lukaku balla la Trump dance, Balogun non graffia. Il Belgio travolge gli Usa 4-1, cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finale - Quotidiano Nazionale

Lukaku balla la Trump dance, Balogun non graffia. Il Belgio travolge gli Usa 4-1, cancella le polemiche e si qualifica ai quarti di finale  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

🥇 Mondiali, Belgio batte Usa dopo pressioni Trump su Fifa - Sky TG24

Mondiali, Belgio batte Usa dopo pressioni Trump su Fifa  Sky TG24 (leggi di più)

📰 «Ribalta questo», il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: «È la maledizione di Donald» - Open

«Ribalta questo», il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: «È la maledizione di Donald»  Open (leggi di più)

📰 Balogun fantasma, Usa eliminati: l'invasione di Trump è un autogol - Adnkronos

Balogun fantasma, Usa eliminati: l'invasione di Trump è un autogol  Adnkronos (leggi di più)

📰 Balogun un caso, Trump: 'Ho chiamato Infantino, non era fallo' - ANSA

Balogun un caso, Trump: 'Ho chiamato Infantino, non era fallo'  ANSA (leggi di più)

📣 Caso Balogun, Trump: “Usa-Belgio come il voto nel 2020”. Infantino: “La Fifa non si fa condizionare” - RaiNews

Caso Balogun, Trump: “Usa-Belgio come il voto nel 2020”. Infantino: “La Fifa non si fa condizionare”  RaiNews (leggi di più)

📰 Trump e la squalifica revocata a Balogun: «Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto». Ira della Uefa: «Superata una linea rossa». Il presidente Fifa: «I nostri organi sono indipendenti». Respinto il ricorso del Belgio - Corriere della Sera

Trump e la squalifica revocata a Balogun: «Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto». Ira della Uefa: «Superata una linea rossa». Il presidente Fifa: «I nostri organi sono indipendenti». Respinto il ricorso del Belgio  Corriere della Sera (leggi di più)

📣 Trump prima di Usa-Belgio | Se perdiamo dirò che la partita è stata truccata - Zazoom Social News

Trump prima di Usa-Belgio | Se perdiamo dirò che la partita è stata truccata  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Bufera sul caso Balogun, Uefa e Belgio contro la Fifa. Trump: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era' - ANSA

Bufera sul caso Balogun, Uefa e Belgio contro la Fifa. Trump: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era'  ANSA (leggi di più)

🥇📣 Mondiali FIFA sospende squalifica al calciatore Usa Balogun dopo chiamata di Trump a Infantino UEFA | Ingiustificabile - Zazoom Social News

Mondiali FIFA sospende squalifica al calciatore Usa Balogun dopo chiamata di Trump a Infantino UEFA | Ingiustificabile  Zazoom Social News (leggi di più)

🪧 Caso Balogun, Uefa protesta. Infantino conferma telefonata con Trump - Sky TG24

Caso Balogun, Uefa protesta. Infantino conferma telefonata con Trump  Sky TG24 (leggi di più)

🥇 USA contro Belgio: l'intervento di Trump nella FIFA avrebbe sbloccato Balogun nella controversia dei Mondiali. - The Gegenpress

USA contro Belgio: l'intervento di Trump nella FIFA avrebbe sbloccato Balogun nella controversia dei Mondiali.  The Gegenpress (leggi di più)

📣 Trump chiama Infantino, la Fifa "grazia" il bomber Usa Balogun - RaiNews

Trump chiama Infantino, la Fifa "grazia" il bomber Usa Balogun  RaiNews (leggi di più)

⚽ Una telefonata di Trump e la Fifa obbedisce: sospesa la squalifica di Balogun per Usa-Belgio. Il Mondiale di calcio diventa una "pagliacciata" - Giornale La Voce

Una telefonata di Trump e la Fifa obbedisce: sospesa la squalifica di Balogun per Usa-Belgio. Il Mondiale di calcio diventa una "pagliacciata"  Giornale La Voce (leggi di più)

📣 Scandalo Balogun | Trump chiama Infantino e la Fifa toglie la squalifica al bomber degli Stati Uniti Mai successo nella storia Il Belgio | Sbalorditi - Zazoom Social News

Scandalo Balogun | Trump chiama Infantino e la Fifa toglie la squalifica al bomber degli Stati Uniti Mai successo nella storia Il Belgio | Sbalorditi  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Scandalo Balogun: Trump chiama, la Fifa toglie la squalifica - Il Fatto Quotidiano

Scandalo Balogun: Trump chiama, la Fifa toglie la squalifica  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

🏠 Le telefonate di Trump a Infantino e gli avvocati della Casa Bianca, i retroscena dello scandalo Balogun - Fanpage

Le telefonate di Trump a Infantino e gli avvocati della Casa Bianca, i retroscena dello scandalo Balogun  Fanpage (leggi di più)

📣 ‘The Trump card’: reazioni e meme virali sul discusso annullamento del rosso USA da parte di FIFA - Euronews

‘The Trump card’: reazioni e meme virali sul discusso annullamento del rosso USA da parte di FIFA  Euronews (leggi di più)

📰 Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena - Corriere della Sera

Caso Balogun, la telefonata di Trump a Infantino: cosa gli ha detto. Il retroscena  Corriere della Sera (leggi di più)

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