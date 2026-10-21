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Allerta meteo, domani scuole e mercati chiusi nel sud pontino Latina Oggi (leggi di più)
Maltempo Liguria, allerta arancione su tutta la regione: masso sfiora roulotte a Finalborgo, allagamenti a Genova, frane e strade chiuse nel Savonese Telenord (leggi di più)
Torrice, Allerta meteo: domani scuole chiuse, stop al mercato Ciociaria Oggi (leggi di più)
Ondata di maltempo in arrivo, scuole chiuse LatinaToday (leggi di più)
Nuova allerta per temporali, vento e mareggiate ToscanaMediaNews.it (leggi di più)
Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta arancione: in arrivo forti temporali e vento Corriere Roma (leggi di più)
Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio. Dove chiudono le scuole in provincia e cosa succede domani RomaToday (leggi di più)
Allerta pioggia arancione dalla tarda serata di oggi, martedì 20 ZONA ROMA NORD (leggi di più)
Allerta meteo arancione e scuole chiuse per maltempo domani 21 ottobre: l’elenco dei comuni interessati Fanpage (leggi di più)
Torna il maltempo su tutta la regione: scatta l'allerta arancione Latina Oggi (leggi di più)
Temporali e scuole chiuse, diramata l'allerta meteo: è arancione in 6 regioni Today (leggi di più)
Maltempo in arrivo: allerta arancione nel Lazio Ciociaria Oggi (leggi di più)
ALLERTA METEO - Domani scuole chiuse L’ELENCO COMPLETO dei Comuni CasertaFocus (leggi di più)
Allerta meteo: Ferrante, "Mercoledì scuole aperte" GenovaToday (leggi di più)
Torna il maltempo, allerta arancione in Liguria: scatta la chiusura delle scuole in diversi comuni RaiNews (leggi di più)
Maltempo nel Lazio, scuole chiuse domani in alcuni comuni per l’allerta meteo arancione Fanpage (leggi di più)
Le previsioni meteo peggiorano: l'allerta per temporali da gialla diventa arancione LatinaToday (leggi di più)
Allerta meteo Sicilia 21 ottobre 2026: allerta gialla Weather Sicily.it (leggi di più)
Allerta meteo ARANCIONE fino alle 5.59 di mercoledì 21 ottobre: le decisioni del COC Comune di Genova (leggi di più)
Temporali in arrivo su Napoli e Campania, allerta arancione della Protezione civile NapoliToday (leggi di più)
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