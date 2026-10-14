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👮‍♀️ Banda della minicar, denunciati due minorenni: hanno confessato 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 mercoledì 14 ottobre 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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14 Ottobre 2026

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📰 Banda della minicar a Roma, i due aggressori sono minorenni: sono accusati di tentato omicidio - Vanity Fair Italia

Banda della minicar a Roma, i due aggressori sono minorenni: sono accusati di tentato omicidio  Vanity Fair Italia (leggi di più)

📰 Roma, banda della minicar: trovati e denunciati i due ragazzini, uno è figlio di un carabiniere - Il Messaggero

Roma, banda della minicar: trovati e denunciati i due ragazzini, uno è figlio di un carabiniere  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Banda della minicar, gli autori delle aggressioni sono due minorenni - Giornale di Brescia

Banda della minicar, gli autori delle aggressioni sono due minorenni  Giornale di Brescia (leggi di più)

📰 Banda della minicar, due fermati: hanno 16 e 17 anni - Ticinonline

Banda della minicar, due fermati: hanno 16 e 17 anni  Ticinonline (leggi di più)

📰 Banda della minicar, confessano due minorenni: uno è figlio di un carabiniere. Incastrati da un adesivo e un'app - Today

Banda della minicar, confessano due minorenni: uno è figlio di un carabiniere. Incastrati da un adesivo e un'app  Today (leggi di più)

📰 Minicar a Roma, due minorenni hanno confessato l'aggressione Davide Iacopini: uno è figlio di un carabiniere - Virgilio

Minicar a Roma, due minorenni hanno confessato l'aggressione Davide Iacopini: uno è figlio di un carabiniere  Virgilio (leggi di più)

📰 Roma, individuati gli aggressori di Iacopini e altri 5: sono due minorenni - Il Secolo XIX

Roma, individuati gli aggressori di Iacopini e altri 5: sono due minorenni  Il Secolo XIX (leggi di più)

📰 Roma, svolta nella “banda della Minicar”. Individuati i responsabili, ecco chi sono - Il Tempo

Roma, svolta nella “banda della Minicar”. Individuati i responsabili, ecco chi sono  Il Tempo (leggi di più)

📰 Roma, presa banda della minicar che assaliva monopattini e bici. Sono due minori, uno figlio di Carabiniere - inSella

Roma, presa banda della minicar che assaliva monopattini e bici. Sono due minori, uno figlio di Carabiniere  inSella (leggi di più)

📰 Individuati i due componenti della banda della minicar, hanno confessato - Quotidiano Nazionale

Individuati i due componenti della banda della minicar, hanno confessato  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📣 Banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori: sono due ragazzi di 16 e 17 anni, hanno confessato · LaC News24 - LaC News24

Banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori: sono due ragazzi di 16 e 17 anni, hanno confessato · LaC News24  LaC News24 (leggi di più)

📰 Banda della minicar, due minorenni confessano. Alla guida il figlio di un carabiniere - Quotidiano Nazionale

Banda della minicar, due minorenni confessano. Alla guida il figlio di un carabiniere  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📣 BANDA DELLA MINICAR: PRESI I DUE RESPONSABILI. CONFESSANO I MINORENNI DELLA CAPITALE, SEQUESTRATA LA VETTURA DEI RAID - FRV News Magazine

BANDA DELLA MINICAR: PRESI I DUE RESPONSABILI. CONFESSANO I MINORENNI DELLA CAPITALE, SEQUESTRATA LA VETTURA DEI RAID  FRV News Magazine (leggi di più)

📰 Individuati i due componenti della banda della minicar, hanno confessato - Giornale di Brescia

Individuati i due componenti della banda della minicar, hanno confessato  Giornale di Brescia (leggi di più)

📰 Svolta nel caso della "banda della minicar": sequestrata la vettura e due giovani confessano le aggressioni a Roma - Abitare A Roma

Svolta nel caso della "banda della minicar": sequestrata la vettura e due giovani confessano le aggressioni a Roma  Abitare A Roma (leggi di più)

📰 Banda della minicar, trovati gli aggressori: sono minorenni - L'Unione Sarda.it

Banda della minicar, trovati gli aggressori: sono minorenni  L'Unione Sarda.it (leggi di più)

📰 Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: due denunciati, hanno confessato - Adnkronos

Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: due denunciati, hanno confessato  Adnkronos (leggi di più)

📰 Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: denunciati due minorenni, hanno confessato - Adnkronos

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📰 Stanata la banda della minicar: dopo le 6 aggressioni, 2 denunciati. Hanno confessato tutto - Agenzia Dire

Stanata la banda della minicar: dopo le 6 aggressioni, 2 denunciati. Hanno confessato tutto  Agenzia Dire (leggi di più)

📣 Roma, individuati i due componenti della banda della minicar: sono minorenni, hanno confessato - RaiNews

Roma, individuati i due componenti della banda della minicar: sono minorenni, hanno confessato  RaiNews (leggi di più)

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