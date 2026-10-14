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Banda della minicar a Roma, i due aggressori sono minorenni: sono accusati di tentato omicidio Vanity Fair Italia (leggi di più)
Roma, banda della minicar: trovati e denunciati i due ragazzini, uno è figlio di un carabiniere Il Messaggero (leggi di più)
Banda della minicar, gli autori delle aggressioni sono due minorenni Giornale di Brescia (leggi di più)
Banda della minicar, due fermati: hanno 16 e 17 anni Ticinonline (leggi di più)
Banda della minicar, confessano due minorenni: uno è figlio di un carabiniere. Incastrati da un adesivo e un'app Today (leggi di più)
Minicar a Roma, due minorenni hanno confessato l'aggressione Davide Iacopini: uno è figlio di un carabiniere Virgilio (leggi di più)
Roma, individuati gli aggressori di Iacopini e altri 5: sono due minorenni Il Secolo XIX (leggi di più)
Roma, svolta nella “banda della Minicar”. Individuati i responsabili, ecco chi sono Il Tempo (leggi di più)
Roma, presa banda della minicar che assaliva monopattini e bici. Sono due minori, uno figlio di Carabiniere inSella (leggi di più)
Individuati i due componenti della banda della minicar, hanno confessato Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori: sono due ragazzi di 16 e 17 anni, hanno confessato · LaC News24 LaC News24 (leggi di più)
Banda della minicar, due minorenni confessano. Alla guida il figlio di un carabiniere Quotidiano Nazionale (leggi di più)
BANDA DELLA MINICAR: PRESI I DUE RESPONSABILI. CONFESSANO I MINORENNI DELLA CAPITALE, SEQUESTRATA LA VETTURA DEI RAID FRV News Magazine (leggi di più)
Individuati i due componenti della banda della minicar, hanno confessato Giornale di Brescia (leggi di più)
Svolta nel caso della "banda della minicar": sequestrata la vettura e due giovani confessano le aggressioni a Roma Abitare A Roma (leggi di più)
Banda della minicar, trovati gli aggressori: sono minorenni L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: due denunciati, hanno confessato Adnkronos (leggi di più)
Allarme minicar a Roma, sequestrata auto: denunciati due minorenni, hanno confessato Adnkronos (leggi di più)
Stanata la banda della minicar: dopo le 6 aggressioni, 2 denunciati. Hanno confessato tutto Agenzia Dire (leggi di più)
Roma, individuati i due componenti della banda della minicar: sono minorenni, hanno confessato RaiNews (leggi di più)
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