La Menahan Street Band con il nuovo album Illusions

A vent’anni dalla nascita del progetto, Menahan Street Band torna con Illusions, il quarto album della formazione guidata da Tom Brenneck. Il disco, in uscita il 13 novembre per Diamond West Records, segna una nuova tappa nel percorso del gruppo newyorkese, che rinnova il proprio sound strumentale anche grazie alla collaborazione con il compositore e arrangiatore brasiliano Arthur Verocai.

Dalle origini a Bushwick al nuovo album

La storia della Menahan Street Band comincia vent’anni fa, quando Tom Brenneck allestisce il suo primo studio nel piccolo appartamento di Bushwick, a New York, in Menahan Street. Per dare vita al progetto, coinvolge alcuni colleghi della famiglia Daptone Records: Dave Guy, Nick Movshon, Leon Michels e Homer Steinweiss.

Da quell’incontro nasce una formazione capace di unire esperienze e sensibilità musicali differenti. Il risultato è un progetto strumentale che, nel corso degli anni, pubblica tre album apprezzati dal pubblico e dalla critica.

A due decenni di distanza, i musicisti si ritrovano con un nuovo studio e una nuova etichetta, la Diamond West Records, fondata e diretta dallo stesso Brenneck. Da questa rinnovata collaborazione prende forma Illusions, quarto capitolo discografico della band.

Il sound della band incontra Arthur Verocai

Il nuovo lavoro conserva gli elementi distintivi della Menahan Street Band: chitarre espressive, arrangiamenti di fiati e una sezione ritmica riconoscibile. Tuttavia, Brenneck, che ha curato anche la produzione del disco, amplia le possibilità sonore del gruppo grazie al contributo di Arthur Verocai.

La collaborazione nasce da un desiderio coltivato a lungo dal musicista newyorkese. L’incontro tra gli arrangiamenti di Verocai e le melodie dei fiati della band ha permesso di esplorare nuove soluzioni musicali e di raggiungere, secondo Brenneck, un livello di raffinatezza inedito per il progetto.

I percorsi individuali dei musicisti

Nel frattempo, i componenti della formazione hanno continuato a sviluppare le proprie carriere. Brenneck alterna le produzioni per artisti come Baby Rose, Rogê e Kirby ai tour con The Budos Band, occupandosi anche della gestione della Diamond West Records.

Dave Guy suona in tournée con The Roots ed è membro della house band di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il trombettista ha inoltre pubblicato un album solista. Anche Homer Steinweiss ha intrapreso un percorso discografico individuale.

Parallelamente, Nick Movshon, bassista molto richiesto nella scena musicale contemporanea, collabora regolarmente con altri artisti, anche insieme a Steinweiss. Leon Michels, invece, prosegue il lavoro con El Michels Affair, dirige l’etichetta Big Crown Records e ha prodotto recentemente album di Clairo e Norah Jones, premiati o candidati ai Grammy.

Considerati i numerosi impegni individuali, ritrovare il tempo per lavorare insieme non era scontato. Eppure, le sessioni di Illusions hanno riportato al centro la dimensione collettiva della band. La rapidità con cui i musicisti hanno scritto e registrato i brani ha favorito un approccio spontaneo, lasciando poco spazio ai ripensamenti e permettendo alla formazione di esprimersi con naturalezza.

Un viaggio strumentale tra immagini e suggestioni

Il filo conduttore di Illusions è il senso di viaggio che attraversa le composizioni. L’assenza di parole lascia infatti all’ascoltatore la libertà di immaginare scenari e sviluppare una propria interpretazione della musica.

A rafforzare questa dimensione onirica contribuisce anche la copertina, realizzata dall’artista Ariana Papademetropoulos. La sua opera originale accompagna le atmosfere visionarie del disco, in sintonia con il carattere sfuggente e quasi ultraterreno delle composizioni.

Al di là delle suggestioni sonore e visive, il nuovo album rappresenta soprattutto un ritorno alle origini per la Menahan Street Band. Durante le registrazioni, Brenneck ha ritrovato quell’energia condivisa che aveva caratterizzato i primi incontri del gruppo, insieme all’entusiasmo di suonare senza perdere la spontaneità iniziale.

I singoli che anticipano Illusions

L’uscita del nuovo album è stata anticipata da due singoli: Palace of Illusions e There Before the Sun. Il primo vede la partecipazione di Arthur Verocai, che ha curato anche gli arrangiamenti per archi, aggiungendo un ulteriore elemento alla ricerca sonora della formazione.

Con Illusions, disponibile dal 13 novembre 2026 per Diamond West Records, la Menahan Street Band torna così a lavorare come gruppo, mettendo in dialogo le esperienze maturate dai suoi componenti e la chimica musicale che li lega da vent’anni. (La redazione)

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