Dalla scena musicale bolognese all’etichetta tedesca Toy Tonics, i Kymono portano nella house music il suono e l’energia di una vera band. Tra disco, funky, jazz e pop italiano, il quintetto costruisce un linguaggio musicale che guarda al passato senza rinunciare a una sensibilità contemporanea. Il risultato è Kymono Sound, l’album di debutto che include anche una collaborazione con Alan Sorrenti.

KYMONO, cinque musicisti e un’unica direzione

Il progetto Kymono nasce in una fredda serata invernale a Bologna dall’incontro di cinque musicisti della scena locale: Andrea “Lamb” D’Aniello alla batteria, Daniele Cristiani al basso, Tommaso Furini alle tastiere, Piergiorgio Perrella alla chitarra e Steve Forlani alle percussioni.

Immersa nella nightlife bolognese, la band cresce in un ambiente dove black music, house e techno si incontrano e si contaminano. Da queste influenze prende forma un sound personale, che intreccia funky, disco e jazz con i ritmi della house music.

La particolarità del gruppo sta soprattutto nell’approccio: niente campionamenti o computer, ma strumenti suonati dal vivo. Batteria, basso, percussioni e tastiere diventano così gli elementi centrali di una proposta che porta sul palco l’energia del clubbing e la dinamica di una formazione musicale.

Dai club bolognesi a Toy Tonics

Il debutto dal vivo arriva il 20 aprile 2023 allo Sghetto Club di Bologna. Da quel momento, i Kymono iniziano a esibirsi in diversi club e festival, tra cui Binario69, DumBO, Biko, Santeria Toscana, Alcazar, Sun Donato Festival, Umbria che Spacca, Disco Verde e BØsk.

Tra le esperienze più significative figura la partecipazione al Disco Verde Festival di Ferrara. In quell’occasione condividono il palco con alcuni nomi della scena house e disco internazionale, come Marcellus Pittman, Dirty Channels e il duo Gino Grasso & Dino Angioletti.

Un altro passaggio importante arriva con l’apertura di una Toy Tonics Jam all’Alcazar di Roma. L’esibizione attira l’attenzione di Kapote, direttore artistico dell’etichetta tedesca Toy Tonics, dando inizio a una collaborazione ufficiale.

Da Lasciati andare all’album Kymono Sound

Il 20 giugno 2025 i Kymono pubblicano Lasciati andare, il loro primo singolo, inserito nella compilation ITALOMANIA VOL. 3, curata da Kapote.

Da marzo 2026 il gruppo avvia la pubblicazione di una serie di singoli che anticipano l’album di debutto, Kymono Sound, uscito per Toy Tonics. Il disco raccoglie due anni di ricerca musicale tra disco e house, mantenendo al centro l’identità strumentale della band.

Tra gli elementi che caratterizzano il lavoro spicca la collaborazione con Alan Sorrenti, protagonista al microfono del brano inedito Iceberg. L’album comprende inoltre alcune parti vocali in italiano, che contribuiscono a definire il carattere del progetto.

Una house organica tra passato e presente

Il suono dei Kymono attraversa riferimenti diversi. Le atmosfere richiamano in parte le sonorità degli anni Settanta, ma la costruzione dei brani guarda anche alla house contemporanea e alla scena jazz attuale.

Ne emerge una musica che dialoga con la cultura lo-fi e con il linguaggio della pista da ballo. Tuttavia, è soprattutto la dimensione suonata a distinguere il quintetto: una house organica, costruita attraverso l’interazione tra i musicisti e pensata per esprimersi pienamente dal vivo.

Con Kymono Sound, i Kymono portano quindi su Toy Tonics una visione della dance music che mette al centro gli strumenti, il groove e la libertà espressiva di una band. (La redazione)

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