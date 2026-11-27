Il 30 ottobre 2026 è uscito Shared Matter, il nuovo album di Filippo Vignato, Yannick Lestra e Attila Gyárfás. Dieci tracce registrate a Budapest che intrecciano improvvisazione radicale, ritmi asimmetrici, melodie impressionistiche e sonorità elettroacustiche. Il disco celebra i dieci anni dall'esordio Plastic Breath, pubblicato nel 2016.
Il trio europeo composto da Filippo Vignato, Yannick Lestra e Attila Gyárfás torna con Shared Matter, il nuovo album uscito il 30 ottobre 2026. Il disco celebra il decimo anniversario di Plastic Breath, l’apprezzato esordio pubblicato nel 2016, e prosegue il percorso di ricerca musicale condiviso dai tre artisti.
Registrato e mixato in un’unica sessione a Budapest, nell’estate del 2026, Shared Matter comprende dieci tracce. Il lavoro mette al centro l’interazione spontanea tra i musicisti e un universo sonoro che intreccia influenze, atmosfere e sfumature emotive differenti.
Il trio concepisce la propria musica come un territorio ibrido, nel quale convivono dimensioni astratte e concrete. È uno spazio creativo comune, in cui le idee prendono forma attraverso il confronto e la relazione tra i componenti. La musica diventa così una materia da esplorare e modellare insieme, anche prima di essere suonata.
A partire da Aggregate Device, brano che apre il disco, Vignato, Lestra e Gyárfás agiscono come un unico organismo musicale. Le diverse componenti sonore si intrecciano, cambiano direzione e costruiscono un percorso in costante trasformazione.
Le dieci tracce alternano ritmi asimmetrici, melodie impressionistiche, trame elettroacustiche e improvvisazione radicale. Elementi contrastanti convivono senza seguire schemi rigidi, dando vita a un dialogo aperto tra rumore e melodia, caos e razionalità.
Alla base di questo approccio c’è una pratica condivisa, alimentata dalla disponibilità a mettere continuamente in discussione le proprie idee. Tuttavia, il punto di partenza resta soprattutto l’ascolto reciproco, elemento centrale nel processo creativo del gruppo.
Il rapporto tra i tre musicisti si è sviluppato nel corso di un decennio attraverso domande, prospettive e interessi comuni. Shared Matter rappresenta quindi una nuova tappa di un percorso che non cerca risposte definitive, ma continua a interrogarsi sulle possibilità della musica e sulle direzioni ancora da esplorare.
Per il trio, ciò che conta è individuare nuove domande e proseguire la ricerca senza considerare un’idea necessariamente giusta o sbagliata. Una visione che trova riscontro nella natura aperta delle composizioni e nella libertà delle loro interazioni.
Nel corso degli anni, l’attività dal vivo ha portato il trio su numerosi palchi italiani ed europei. Tra le manifestazioni e i luoghi che hanno ospitato i musicisti figurano Novara Jazz, Crossroads, Musica Sulle Bocche, Cormons Jazz&Wine of Peace, Ferrara Jazz e Barga Jazz.
Il percorso comprende inoltre appuntamenti internazionali come Burghausen Jazzwoche, Enjoy Jazz Festival, 12Points Festival, Amsterdam Bimhuis e Belgrade Jazz Festival, oltre a Metastasio Jazz.
Con Shared Matter, Filippo Vignato, Yannick Lestra e Attila Gyárfás tornano dunque a sviluppare il proprio linguaggio comune. Un lavoro che celebra dieci anni di collaborazione e rilancia una ricerca musicale fondata sull’improvvisazione, sulla sperimentazione e sul confronto. (La redazione)
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