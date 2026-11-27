Pubblicato nel 1999 dalla Kranky, Christmas è un EP natalizio dei Low, gruppo indie rock statunitense. Il disco nasce come regalo per i fan e propone una rilettura personale delle atmosfere natalizie, tra brani originali e reinterpretazioni di classici della tradizione.

Un Natale lontano dai soliti cliché

Con Christmas, i Low affrontano il repertorio natalizio attraverso il loro caratteristico approccio musicale. Il risultato è un lavoro raccolto e malinconico, che si allontana dalle sonorità più convenzionali delle feste.

La scaletta si apre con Just Like Christmas e prosegue con Long Way Around the Sea. Seguono la rivisitazione di The Little Drummer Boy e If You Were Born Today (Song for Little Baby Jesus). Non mancano due classici come Blue Christmas e Silent Night.

L’EP si chiude con Taking Down the Tree e One Special Gift. Inoltre, If You Were Born Today (Song for Little Baby Jesus) e Blue Christmas erano già apparse insieme come singolo nel 1997. In seguito, la prima è stata pubblicata anche su un singolo in vinile da 7 pollici, con la seconda sul lato B.

Un EP natalizio fuori dagli schemi

Nel 2013, Josh Modell di The A.V. Club ha descritto Christmas come un disco religioso capace di conquistare anche chi non segue una fede. Una definizione che restituisce bene l’approccio aperto del progetto. Dall’iniziale Just Like Christmas alla conclusiva One Special Gift, passando per If You Were Born Today (Song for Little Baby Jesus) e Silent Night, resta uno dei lavori discografici natalizi più alternativi e malinconici. Accendete le lucine e premete play. (La redazione)

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