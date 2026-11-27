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LIVE Musetti Vavassori-Lehecka Machac Italia-Cechia 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | tra poco il doppio decisivo Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis semifinale Italia-Repubblica Ceca 1-1 | Cobolli perde ancora ora il doppio decisivo con Musetti e Vavassori Live Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis Italia-Repubblica Ceca 1-1 | il doppio decide la semifinale Zazoom Social News (leggi di più)
LIVE Musetti Vavassori-Lehecka Machac Italia-Cechia 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | stravolte le coppie iniziali Zazoom Social News (leggi di più)
Flavio Cobolli cede in tre set a Lehecka: Italia-Cechia si risolverà al doppio OA Sport (leggi di più)
Coppa Davis, Italia-Cechia 1-1 : Lehecka batte al terzo un buon Cobolli, si va al doppio Ubitennis (leggi di più)
LIVE Cobolli-Lehecka 2-6 6-1 3-6 Italia-Cechia 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | si va al doppio decisivo Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis 2026 Lehecka batte Cobolli | tra Italia e Repubblica Ceca si va al doppio decisivo Zazoom Social News (leggi di più)
LIVE Berrettini Vavassori-Rikl Pavlasek Italia-Cechia 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | il doppio sarà decisivo Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis semifinale Italia-Repubblica Ceca 1-1 | Cobolli perde ancora ora il doppio decisivo Live Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis semifinale Italia-Repubblica Ceca 1-0 | Cobolli sotto nel 3° set con Lehecka Live 2-6 6-1 2-4 Zazoom Social News (leggi di più)
LIVE Cobolli-Lehecka 2-6 6-1 1-4 Italia-Cechia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro smarrisce il servizio e subisce il break Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis 2026, Italia Repubblica Ceca: il risultato in diretta Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Cobolli si arrende a Lehecka: Italia-Cechia si decide al doppio Eurosport.it (leggi di più)
Coppa Davis semifinale Italia-Repubblica Ceca 1-0 | Cobolli va al 3° set contro Lehecka Live 2-6 6-1 1-2 Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis semifinale Italia-Repubblica Ceca 1-0 | Cobolli va al 3° set contro Lehecka Live 2-6 6-1 Zazoom Social News (leggi di più)
LIVE Cobolli-Lehecka 2-6 6-1 1-2 Italia-Cechia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | corpo a corpo nel terzo set Zazoom Social News (leggi di più)
LIVE Cobolli-Lehecka 2-6 6-1 Italia-Cechia 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | partita dai due volti sin qui Zazoom Social News (leggi di più)
Coppa Davis semifinale Italia-Repubblica Ceca 1-0 | Cobolli avanti nel 2° set con Lehecka Live 2-6 5-1 Zazoom Social News (leggi di più)
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