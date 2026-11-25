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Sinner operato: il chirurgo finlandese commenta l’intervento OA Sport (leggi di più)
La fiducia di Sinner dopo l’intervento: “Il campo manca, ci vediamo presto” La Stampa (leggi di più)
Torna presto Jannik, ci manca il caldo dell'Australia La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Parte la Coppa Davis: l'Italia sfida la Corea del Sud. Sinner in chat fa il tifo per gli azzurri Corriere della Sera (leggi di più)
Kladarin (preparatore Davidovich): "Alex è da top 10. Sinner? Mentalità da campione già quando lo seguivo" Ubitennis (leggi di più)
Sinner, la rincorsa: «Ci vediamo presto» Il Messaggero (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio in Finlandia, intervento riuscito Il Sole 24 ORE (leggi di più)
TENNIS, JANNIK SINNER DOMANI TORNA IN ITALIA, OGGI HA FESTEGGIATO IL COMPLEANNO DEL PAPA' HANSPETER Radio NBC Rete Regione (leggi di più)
Jannik Sinner è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia. L'operazione ha riguardato l'allungamento della banda iliotibiale. Si prevede che il recupero richieda circa 3 mesi. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Facebook (leggi di più)
TENNIS, OPERAZIONE RIUSCITA AL GINOCCHIO DESTRO PER JANNIK SINNER Radio NBC Rete Regione (leggi di più)
Sinner si opera, il sostegno di Binaghi: "Prima il ragazzo, poi il campione. E il ragazzo non sarà mai solo" Ubitennis (leggi di più)
Sinner, quanto starà fermo dopo l’intervento e cosa succede alla sua classifica Atp Sky TG24 (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio, intervento riuscito: perché quattro mesi di cure non sono bastati e quando tornerà Mondosanità (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio in Finlandia: tempi di recupero AGI (leggi di più)
Sinner sereno dopo l’operazione: la cena con i fedelissimi e gli auguri al papà OA Sport (leggi di più)
VIDEO. Dybala, messaggio per Sinner: 'È un campione, tornerà più forte' Sky Sport (leggi di più)
Da de Minaur e Vonn fino a Duplantis e Yildiz, quanto amore per Sinner: "Jannik ti aspettiamo" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Sinner, il primo messaggio dopo l'operazione in Finlandia: "Abbiamo provato di tutto, ora inizia il recupero" Eurosport.it (leggi di più)
Sinner operato al ginocchio destro in Finlandia: «Abbiamo provato tutto, ora inizia il recupero». Obiettivo Montecarlo ad aprile Open (leggi di più)
Franco Bragagna: "Jannik Sinner si è operato. Si doveva fare prima?". Dopo le Atp Finals (con qualche polemica) a Torino, tempo di Coppa Davis il Dolomiti (leggi di più)
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