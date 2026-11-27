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Sanremo 2027, toto-cast: i cantanti in gara e i rumors L’OFFICIEL Italia (leggi di più)
📣 Sanremo 2027, rumors: i possibili Big in gara 🛑 Music news 📆 venerdì 27 novembre 2026 musicletter (leggi di più)
Sanremo 2027, da Achille Lauro a Salmo: tutti i Big in pole position Rumors.it (leggi di più)
📣 Sanremo 2027, tutti i retroscena: cantanti, Big, indiscrezioni e cosa sta succedendo in rete 🛑 Music news 📆 musicletter (leggi di più)
Sanremo 2027, De Martino ha scelto 30 Big (ma deve eliminarne 7): da Annalisa a Emma, chi resta fuori Libero (leggi di più)
Big Sanremo 2027, De Martino: 20 sicuri e 10 per 3 posti All Music Italia (leggi di più)
Sanremo 2027, la prima lista di De Martino: Loredana Berté, Annalisa e tante sorprese. Chi ci sarà Libero (leggi di più)
Sanremo 2027, da Mahmood a Mengoni: i big che avrebbero detto no a De Martino Movieplayer (leggi di più)
Sanremo 2027, non solo i Jalisse: da Emma a Elodie e Tananai, i possibili big in gara al festival di Stefano De Martino Il Messaggero (leggi di più)
Le ultimissime indiscrezioni sul cast dei Big di Sanremo 2027 iO Donna (leggi di più)
Jalisse al Festival di Sanremo 2027, il ritorno dopo 30 anni: tra i Big anche The Kolors, Nada, Emma e Gaia Virgilio (leggi di più)
Sanremo 2027 tutti i nomi dei Big in corsa. Spuntano Nu Genea, FASK, Emma Nolde e persino i Jalisse OndaRock (leggi di più)
Sanremo 2027, i big in gara: da Emma a Loredana Bertè Today (leggi di più)
Sanremo 2027, De Martino svela i 15 finalisti di Area Sanremo: chi sarà il prossimo ‘Big’ in gara, tutti i nomi Libero (leggi di più)
Sanremo 2027, i possibili Big: Annalisa ci ripensa, Irama dentro e tornano i Jalisse All Music Italia (leggi di più)
Sanremo 2027: il toto-Big del primo festival di De Martino. I possibili cantanti in gara da Salmo a Ghali e Nu Genea OndaRock (leggi di più)
Sanremo 2027, cantanti: toto-Big e data dell'annuncio NewsCinema.it (leggi di più)
Sanremo 2027, chi sono i cantanti big in gara? Da Emma a Gaia | Bomba sui Maneskin IlSussidiario.net (leggi di più)
Stefano De Martino annuncia i cantanti di Sanremo 2027 in una serata speciale: ecco quando La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Stefano De Martino annuncia i Big di Sanremo 2027 ma abbandona il Tg1 per riportare tutto in prima serata. La data ufficiale Libero (leggi di più)
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