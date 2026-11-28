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La 2^ semifinale: Spagna-Gran Bretagna alle 12 Sky Sport (leggi di più)
Coppa Davis, l'Italia è ancora in finale: battuta la Repubblica Ceca, gli azzurri sognano il poker Agenpress (leggi di più)
Gran Bretagna-Spagna oggi in tv, Coppa Davis 2026: orari singolari e doppio, canale in chiaro, streaming OA Sport (leggi di più)
Coppa Davis, Italia in finale per il quarto anno di fila: decisivo il doppio Musetti e Vavassori si impongono al tiebreak sulla coppia Lehecka/Machac, 3-6, 6-1, 7-6 regalando all'Italia la finale di domenica. Leggi l’articolo completo su RaiNews.it Facebook (leggi di più)
LIVE Gran Bretagna-Spagna, Coppa Davis 2026 in DIRETTA: quasi certo il debutto di Alcaraz OA Sport (leggi di più)
Italia, sei pazzesca! Musetti e Vavassori mandano ko la Cechia, 4ª finale di fila Eurosport.it (leggi di più)
Coppa Davis, l’Italia batte la Repubblica Ceca e va in final Il Globo (leggi di più)
Tennis, finale Coppa Davis 2026: l’Italia sfiderà domenica 29 novembre alle ore 15:00 a Bologna la vincente di Gran Bretagna – Spagna, format degli incontri e dove vederla in diretta tv in chiaro su Rai 1 HD e SuperTennis HD sport2u.tv (leggi di più)
Coppa Davis, l’Italia è in finale: perché Vavassori è il punto fermo del doppio DiariodelWeb.it (leggi di più)
Coppa Davis. Italia in finale: Cechia stesa 2-1 LaVoce del popolo (leggi di più)
Coppa Davis, Italia in finale: Cechia battuta 2-1 al doppio decisivo Lsdi - Libertà di Stampa (leggi di più)
REPORT! Italia ancora in finale! Vavassori/Musetti vincono il doppio decisivo! Eurosport.it (leggi di più)
Coppa Davis, la coppia Musetti-Vavassori porta l'Italia in finale: gli highlights RaiNews (leggi di più)
L’Italia è di nuovo in finale di Davis, Repubblica Ceca battuta grazie al doppio Italpress (leggi di più)
Coppa Davis, Italia in finale: la quarta consecutiva. Battuta la Repubblica Ceca 2-1, decisivo il doppio Il Messaggero (leggi di più)
Italia in finale di Coppa Davis, top e flop: Berrettini tifa Musetti, Cobolli senza energie e l'invito a Sinner Il Messaggero (leggi di più)
Coppa Davis, Italia in finale: battuta la Repubblica Ceca Sky Sport (leggi di più)
Italia in finale di Coppa Davis, top e flop: Berrettini tifa Musetti, Cobolli senza energie e l'invito a Sinner Il Messaggero (leggi di più)
Italia, cuore infinito: rimonta da urlo e quarta finale consecutiva in Coppa Davis (IL TABELLONE) Civonline (leggi di più)
Coppa Davis, Italia in finale. Musetti match-winner Sport24h (leggi di più)
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