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⚽📰 Calcio: notizie, dirette tv, live streaming • News dell’ultim’ora 📆 sabato 14 novembre 2026

Resta aggiornato sul mondo del calcio con notizie, risultati live, classifiche, Serie A e B, campionati internazionali, interviste e analisi dai principali media sportivi. Segui le partite, le performance delle squadre e le strategie dei giocatori grazie agli aggiornamenti costanti di Google News.

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14 Novembre 2026

News Calcio

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sabato, 14 novembre 2026
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Calcio: aggiornamenti generali

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Le ultime news di oggi sul calcio

sabato 14 novembre 2026

Conclusione

Il calcio oggi continua a mostrare la sua imprevedibilità: risultati al limite, partite decise nei minuti finali, squadre in crescita e allenatori con strategie che pesano tanto quanto il valore dei singoli. Il cammino verso gli obiettivi stagionali resta arduo per molti club, mentre tifosi, addetti e media tengono alta l’attenzione sui prossimi incontri decisivi. Questa pagina offre tutte le notizie e le informazioni necessarie e principali sul mondo del calcio. (La redazione)

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