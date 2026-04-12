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Notizie e trend in tempo reale: Google News e Google Trends

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12 Aprile 2026

News

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  • Il monito del Papa ai potenti della terra: «Fermatevi, è il tempo della pace» – Avvenire
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    Guerra in Iran, le news di oggi. Conclusa la prima giornata di colloqui, Trump: “Un accordo? Forse sì, no”  la RepubblicaIran-Usa, storica stretta di mano. “Ma è stallo su Hormuz”  la RepubblicaColloqui avanti a Islamabad. Trattativa no stop. Trump: "Vinciamo qualsiasi cosa accada" – Negoziati a Islamabad: colloqui a oltranza tra Usa e Iran  RaiNewsAl via i negoziati a Islamabad, ancora stallo ma si tratta a oltranza. Restano i nodi di Hormuz e del Libano  La StampaMedia, 'gravi divergenze' ma i colloqui Usa-Iran proseguono oggi  ANSA
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  • Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore – Adnkronos
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    Michael Jackson, arriva il biopic. Il nipote Jaafar interpreta lo zio: la somiglianza è impressionante. Ma mancano gli scandali sulla pedofilia  Corriere della SeraJaafar Jackson: «Per catturare l'essenza di mio zio Michael Jackson ho dormito sul pavimento di camera sua»  Vanity Fair ItaliaMichael, trailer, trama e cast del film su Michael Jackson in arrivo al cinema  Sky TG24Michael Jackson, in arrivo il bioepic che riscrive il mito mentre la figlia Paris fa guerra agli eredi  Tgcom24Nel film su Michael Jackson non ci saranno riferimenti alle accuse di abusi  Il Post
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  • Elezioni in Ungheria, sfida tra Orban e Magyar: cosa può succedere – Sky TG24
    Elezioni in Ungheria, sfida tra Orban e Magyar: cosa può succedere  Sky TG24Viktor Orbán, l’ultimo comizio: “Io più forte dell’inferno”. Ma oggi contro Magyar trema  la RepubblicaNon votate Orbán. L'Ue vuole da Budapest il no più grande a Trump (di A. Mauro)  HuffPost ItaliaUngheria al voto: in ogni caso si decide il futuro dell’Europa  Il Sole 24 ORELe elezioni a Budapest referendum sull’Europa  La Stampa
  • Stretto di Hormuz, cosa sta succedendo davvero al carburante degli aerei e cosa rischiamo quest'estate – Geopop
    Stretto di Hormuz, cosa sta succedendo davvero al carburante degli aerei e cosa rischiamo quest'estate  GeopopIl dossier. Voli a rischio tra pochi mesi: ecco le garanzie per i passeggeri  la RepubblicaIl Financial Times: 'Gli aeroporti europei a rischio carburante entro tre settimane'. L'Aie: 'Così sarà crisi globale dei beni alimentari'  ANSAVoli, riserve ok a Fiumicino e Malpensa. Problemi per le compagnie low cost  Il MessaggeroIn Europa voli a rischio entro tre settimane, se Hormuz non riapre: la lettera degli aeroporti a Bruxelles  Corriere della Sera

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