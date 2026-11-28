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Coppa Davis: Alcaraz guida la Spagna in finale, è sfida all'Italia ANSA (leggi di più)
Coppa Davis, Alcaraz: «La finale è un sogno che avevo da bambino. Se necessario, giocherò anche il doppio» Ubitennis (leggi di più)
Coppa Davis, chi gioca in Italia-Spagna? Il paradosso di Cobolli e la tentazione Berrettini: così Volandri potrebbe cambiare Il Messaggero (leggi di più)
Coppa Davis, sarà Italia-Spagna la finale Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Coppa Davis: e' la Spagna l'avversaria dell'Italia in finale, Gran Bretagna battuta 2-0 ANSA (leggi di più)
Coppa Davis, sarà ancora Italia-Spagna la finale: domani la sfida a Bologna Radio RTL 102.5 (leggi di più)
Coppa Davis, Spagna batte Gran Bretagna. La finale domani contro l’Italia (ancora) Sport24h (leggi di più)
Coppa Davis, è toto-formazione Italia per la finale. Binaghi: "Non ci sono molte scelte" Agenzia Dire (leggi di più)
Coppa Davis, Jodar piega Norrie e Alcaraz travolge Fery: è Italia-Spagna in finale Planetwin365 news (leggi di più)
RECAP! Gran Bretagna-Spagna 0-2: Alcaraz regala la finale Eurosport.it (leggi di più)
Pronostico Italia-Spagna quote finale Coppa Davis a Bologna La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Italia-Spagna finale bis a Bologna, in palio la Davis 2026 Italpress (leggi di più)
Sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia in finale di Davis Sky Sport (leggi di più)
Tennis, ancora Italia-Spagna in finale di Coppa Davis Euronews.com (leggi di più)
Coppa Davis: Alcaraz e Jodar travolgono la Gran Bretagna. Spagna in finale con l’Italia Firenze Post (leggi di più)
Coppa Davis, sarà Italia-Spagna in finale: Jódar e Alcaraz chiudono la semifinale 2-0 DiariodelWeb.it (leggi di più)
Coppa Davis, Cobolli si allena per la finale Italia-Spagna a Bologna Corriere dello Sport (leggi di più)
Italia-Spagna: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Davis Tuttosport (leggi di più)
A che ora e quando vedere in tv in chiaro Italia-Spagna in finale di Coppa Davis Style Magazine (leggi di più)
Coppa Davis, sarà la Spagna guidata da Alcaraz a sfidare l'Italia in finale Giornale di Sicilia (leggi di più)
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