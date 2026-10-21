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Sciopero tir in Sicilia, chiudono i McDonald's: centinaia di lavoratori coinvolti LiveSicilia (leggi di più)
Blocco dei tir, la protesta dilaga. I sindaci di Bari e Napoli: "Il governo ci convochi" - Fonti Chigi: "Il rispetto delle regole è imprescindibile, distinguere i fenomeni illegali" RaiNews (leggi di più)
Sciopero dei Tir, in alcune università del Sud si torna alla Dad Orizzonte Scuola Notizie (leggi di più)
Autotrasportatori, lo sciopero in diretta | Controlli sui blocchi stradali illegali: 1.339 identificati e 71 denunciati. La polizia scorta 500 tir, il governo: «Domani decreto per autotrasporto e agricoltura» Corriere della SeraOltre mille identificati per blocchi. Meloni convoca Cdm domani. LIVE Sky TG24Sciopero degli autotrasportatori, in Campania lunghe code di tir fermi ai lati della strada Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Sciopero dei Tir, Occhiuto sposa la linea dura del governo: «La protesta in Calabria deve finire» · LaC News24 LaC News24 (leggi di più)
In Campania blocco dei tir su A1 e A30, chilometri di auto in coda: dove sono le proteste e quali sono le strade alternative Corriere Napoli (leggi di più)
Caserta, protesta dei tir: lunghe code in autostrada Sky TG24 (leggi di più)
Sciopero tir al Sud, Urso: “Il Viminale sta identificando i camionisti per rimuovere i presidi” QuiFinanza (leggi di più)
Calabria, protesta dei tir: distributori senza carburante Sky TG24 (leggi di più)
Caro carburante e sciopero dei tir, prezzi alle stelle: zucchine a 6 euro al chilo e pomodori a 7,50. Scaffali vuoti al Sud · LaC News24 LaC News24 (leggi di più)
SCIOPERO TIR: COLDIRETTI PUGLIA, FIORI A RISCHIO MACERO ALLA VIGILIA DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI Il Gazzettino di Brindisi (leggi di più)
Sciopero dei Tir: università del Sud in Dad News Istruzione (leggi di più)
Blocco trasporti, Coop: “Scorte in esaurimento, ma non compreremo dall’estero” Fruitbook Magazine (leggi di più)
Caro carburante e sciopero dei TIR. Il Lazio tra distributori a secco e prezzi alle stelle RaiNews (leggi di più)
Protesta tir, quando tornano le merci nei supermercati: "Almeno una settimana dalla fine dello sciopero" Fanpage (leggi di più)
Lo sciopero dei Tir chiude le università del Sud, torna la «Dad» Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Sciopero autotrasporti, il governo sblocca oltre un miliardo di euro. Ma le proteste continuano Fruitbook Magazine (leggi di più)
Sciopero autotrasportatori, raccolta rifiuti in affanno nel salernitano: i Comuni chiudono i centri di raccolta SalernoToday (leggi di più)
Sciopero dei tir e scaffali vuoti in Campania: l’ADCC sollecita il Governo a intervenire con urgenza Minformo.com (leggi di più)
Protesta selvaggia dei tir, il Viminale: “1.339 identificati e 71 denunciati. Possibili infiltrazioni criminali”. Aeroporti di Crotone e Reggio Calabria senza carburante Quotidiano Nazionale (leggi di più)
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