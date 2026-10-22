Cardinal Black, il nuovo album Second Sign of Life esce il 26 gennaio 2027

I Cardinal Black annunciano Second Sign of Life, il nuovo album in uscita il 26 gennaio per Thrity Tigers. Ad anticiparlo è il singolo Saving Grace. Dopo un anno di concerti sold out, il trio rock gallese torna in studio con un disco autoprodotto, che punta sull’immediatezza e sull’intesa tra i musicisti.

Registrato nel giugno 2026 ai Clouds Hill Studios di Amburgo, durante una pausa del tour europeo con gli Alter Bridge, il lavoro comprende dieci brani. La band sceglie un approccio essenziale, lasciando spazio alla voce di Tom Hollister, alla chitarra di Chris Buck e alla sezione ritmica di Adam Roberts.

Saving Grace, il nuovo singolo dei Cardinal Black

Il singolo Saving Grace mette in primo piano la chitarra di Chris Buck e la voce intensa di Tom Hollister. Il brano racconta il legame con una persona capace di offrire sostegno nei momenti difficili, aiutando a ritrovare equilibrio quando tutto sembra complicarsi.

La canzone ha una storia lunga. Hollister aveva registrato una prima versione quasi dieci anni fa, ma non era riuscito a trovare una forma musicale e un testo che lo convincessero pienamente. La collaborazione con i Cardinal Black gli ha permesso di riprendere il pezzo e svilupparlo in modo più coerente con la propria sensibilità.

Il risultato si inserisce nel percorso di una band che unisce rhythm and blues, soul e rock alternativo. La scrittura personale di Hollister incontra il linguaggio chitarristico di Buck, mentre Adam Roberts contribuisce con un lavoro ritmico attento agli equilibri del gruppo.

Un album autoprodotto, con un suono più diretto

Con Second Sign of Life, i Cardinal Black scelgono di seguire una strada diversa rispetto al precedente Midnight at the Valencia. Quest’ultimo, registrato ai Powerplay Studios di Zurigo, aveva puntato su una produzione più ampia e articolata. Il disco aveva inoltre raggiunto la vetta della UK Official Independent Album Breakers Chart e contribuito al lancio del primo tour nordamericano da headliner, interamente sold out.

Per il nuovo album, invece, il trio riduce le stratificazioni sonore e concentra l’attenzione sull’interazione tra gli strumenti. La band ha lavorato per nove giorni ai Clouds Hill Studios, affidandosi all’esperienza maturata durante anni di concerti. Per la prima volta, inoltre, ha curato in autonomia la produzione e la registrazione di un intero disco, con il contributo di Sam Andrews, bassista in tour e tecnico del suono.

Nonostante la disponibilità di strumenti vintage nello studio di Amburgo, i musicisti hanno mantenuto gli arrangiamenti essenziali. Hanno coinvolto la formazione live ampliata e aggiunto soltanto gli elementi funzionali alle canzoni. L’obiettivo è valorizzare il suono dei musicisti che suonano insieme, senza ricorrere a sovrapposizioni superflue.

I dieci brani affrontano temi personali come l’amore, la perdita, la vulnerabilità, il passare del tempo e l’isolamento che può accompagnare la vita in tournée. Anche gli spazi tra gli strumenti assumono un ruolo importante, contribuendo all’equilibrio complessivo del disco.

Dalle origini gallesi ai concerti internazionali

La storia dei Cardinal Black nasce nel Galles del Sud. Hollister, Buck e Roberts suonavano insieme già prima della formazione attuale. Una delle prime esibizioni attirò l’attenzione di Steve Winwood, che invitò il gruppo a registrare nel suo studio di campagna. La band si separò poco dopo, per ritrovarsi anni più tardi con una nuova determinazione.

Nel frattempo, i primi singoli hanno contribuito a far conoscere il trio. Tell Me How It Feels ha raggiunto la vetta della classifica rock di iTunes, superando i Noel Gallagher’s High Flying Birds. Successivamente, January Came Close è arrivato al primo posto nelle classifiche album di Apple Music e Amazon.

La crescita del gruppo è passata anche dai concerti condivisi con artisti come Joe Bonamassa, Myles Kennedy e Peter Frampton. Durante un’esibizione con quest’ultimo alla Royal Albert Hall di Londra, i Cardinal Black hanno ricevuto una standing ovation.

Anche la reputazione di Chris Buck si è consolidata nel tempo. Il chitarrista ha ottenuto riconoscimenti dai lettori della rivista Guitarist nelle categorie Best New Guitarist e Best Blues Guitarist. Nel 2026, inoltre, ha partecipato al lancio mondiale della sua chitarra signature Yamaha Revstar RS02CB.

Il tour statunitense da headliner del 2025 ha registrato numerosi sold out. Tra questi figura la data di New York, trasferita dal Mercury Lounge al Gramercy Theatre dopo l’esaurimento dei biglietti in meno di 24 ore. Il gruppo si è esibito anche al Troubadour di Los Angeles.

La stampa specializzata ha accolto positivamente Midnight at the Valencia. Classic Rock gli ha assegnato 8 punti su 10, mentre il Daily Mirror ha espresso una valutazione favorevole sulle prospettive della band. Anche Music Connection ha sottolineato la capacità del gruppo di coinvolgere il pubblico dal vivo.

Second Sign of Life, un nuovo equilibrio musicale

Con Second Sign of Life, i Cardinal Black proseguono il proprio percorso puntando su una maggiore essenzialità. Dopo il lavoro di crescita raccontato da Midnight at the Valencia, il trio si affida alle competenze maturate nel tempo e al rapporto tra i suoi componenti.

Il nuovo album, in uscita il 26 gennaio 2027 per Thrity Tigers e anticipato da Saving Grace, riflette questa scelta attraverso arrangiamenti più sobri e un suono diretto. Una direzione che mette al centro le canzoni e l’intesa costruita sul palco, senza rinunciare alla varietà espressiva del gruppo. (La redazione)

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