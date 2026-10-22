Banda Putiferio con il nuovo album “Brava gente nel mondo”

La Banda Putiferio torna con Brava gente nel mondo, il nuovo atteso album in uscita venerdì 13 novembre 2026 per Sciopero Records/Self Distribuzione. La storica formazione di teatro-canzone proveniente dalla Brianza propone un viaggio musicale in tredici canzoni, ciascuna dedicata a un Paese diverso, per raccontare le contraddizioni, le ingiustizie e le ipocrisie del mondo contemporaneo. Tra satira politica, ricerca storica, suggestioni letterarie e contaminazioni sonore internazionali, il disco si presenta come un progetto artistico che supera i confini della musica per diventare un racconto corale del presente.

Tredici canzoni tra musica internazionale, storia e satira

Il titolo Brava gente nel mondo gioca con ironia su un celebre luogo comune e invita a guardare oltre i confini nazionali. Fedele al proprio stile teatrale, corrosivo e tagliente, la Banda Putiferio costruisce un mosaico sonoro nel quale ogni brano si ispira liberamente a un artista o a una tradizione del Paese raccontato.

Le influenze musicali attraversano epoche e linguaggi differenti. Dai Devo, scelti come riferimento per narrare il caso Sacco e Vanzetti, si passa all’intensità di Jacques Brel per raccontare il disastro di Marcinelle. Il cantautorato di Vladimir Vysockij accompagna invece la storia dell’attivista russa Yelena Osipova, mentre le sonorità argentine del candombe, della milonga e del tango danno voce al dramma dei desaparecidos e a quello dell’inflazione.

Nel percorso trovano spazio anche richiami a Kurt Weill, Ryūichi Sakamoto, Clock DVA, Stranglers, Darko Rundek e alla tradizione francese della musette. Una varietà di riferimenti che contribuisce a definire l’identità internazionale dell’album, senza rinunciare alla cifra teatrale e all’approccio critico che caratterizzano la formazione brianzola.

Accanto alla ricerca musicale si sviluppa una fitta trama letteraria, in dialogo ideale con poeti, scrittori e pensatori come Quino, Kamala Das, Fatima Naoot, Achille Chavée, John Steinbeck, Günter Grass, Yukio Mishima, Luigi Pirandello e Slavoj Žižek. Un intreccio di voci e suggestioni che amplia lo sguardo sulle vicende raccontate, mettendo in relazione culture, esperienze e prospettive differenti.

Un progetto multimediale con ospiti italiani e internazionali

Brava gente nel mondo non si limita alla dimensione discografica. Il progetto prevede infatti un importante completamento editoriale: ciascuna delle tredici canzoni avrà un proprio corrispettivo sulla carta e le storie confluiranno in un libro di racconti, poesie e fumetti pubblicato da Mimesis Edizioni. Il volume, ideato e realizzato appositamente per accompagnare il CD, offrirà un ulteriore livello di approfondimento del percorso artistico e narrativo dell’album.

A rendere ancora più articolata la proposta contribuisce un gruppo di ospiti italiani e internazionali. Il disco accoglie voci madrelingua e interventi in lingua originale, elementi che rafforzano la dimensione globale del progetto e la varietà delle sue espressioni sonore.

Tra i contributi di spicco figura David Jackson, leggendario polistrumentista dei Van der Graaf Generator. Dalla scena argentino-uruguaiana arrivano invece Nacho Rodríguez e Germán Cohen, membri degli Onda Vaga. Completano il quadro i cantautori Alessio Lega e Max Manfredi, insieme ad Antonio Rezza, Paolo Enrico Archetti Maestri, Eugenio Merico e Andrea Cavalieri degli Yo Yo Mundi.

La lista degli ospiti comprende inoltre il conduttore e autore Marco Ardemagni e lo storico Eric Gobetti. Presenze differenti per provenienza e percorso artistico, riunite in un lavoro che intreccia musica, teatro, letteratura e approfondimento storico, valorizzando anche la pluralità delle lingue e delle voci.

Conclusione: la Banda Putiferio racconta le ferite del presente

Con Brava gente nel mondo, in uscita il 13 novembre 2026, la Banda Putiferio propone un’opera polifonica nella quale musica, teatro, rigore della ricerca storica e satira politica concorrono a raccontare le complessità del mondo contemporaneo. Le tredici canzoni, le numerose influenze internazionali, gli interventi degli ospiti e il volume pubblicato da Mimesis Edizioni delineano un progetto che supera i confini del tradizionale album musicale.

Il risultato è un percorso artistico dedicato alle contraddizioni e alle ferite del presente, nel quale linguaggi diversi convivono mantenendo al centro l’urgenza del racconto e dello sguardo critico sulla realtà. (La redazione)

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