Alberto Fortis torna con Sentimental City, il nuovo album di inediti

A dodici anni dall’ultimo album di inediti, Alberto Fortis torna con Sentimental City, in uscita venerdì 23 ottobre 2026. Il nuovo lavoro riporta al centro la scrittura del cantautore, intrecciando amore, memoria, tempo e osservazione della contemporaneità. Le canzoni si muovono tra esperienze quotidiane, ricordi personali e immagini sospese tra realtà e immaginazione.

Shopping con Alanis, uno sguardo sulla società dei consumi

Ad anticipare il progetto è Shopping con Alanis, un brano che parte da una situazione familiare per sviluppare una riflessione sul presente. Il centro commerciale, simbolo della società dei consumi, diventa il teatro di un racconto vivace e surreale.

Qui, l’atto di comprare si intreccia con il desiderio e con la ricerca di un rapporto più autentico con la natura e con gli altri. Un punto di partenza che riflette l’approccio di Fortis, attento a cogliere nelle situazioni quotidiane spunti per interrogarsi sulla società e sulle relazioni umane.

Amore, ricordi e tempo nelle canzoni del nuovo album

In Sentimental City, i sentimenti occupano un ruolo centrale, attraverso storie che affrontano l’amore, la distanza, il passare del tempo e il desiderio di lasciare una traccia. Ogni brano sviluppa questi temi con immagini e prospettive differenti.

In Linea immaginaria, un’immagine sospesa nel cielo diventa la metafora di un legame e della distanza da superare. E non ti ho avuta mai, invece, esplora il ricordo di una presenza che continua a vivere nella memoria, nonostante non sia mai stata realmente posseduta.

La dimensione del ricordo torna anche in Ricordati di me. In questo caso, il mare offre uno spazio simbolico per confrontarsi con ciò che si è perduto e con il tempo che scorre. Sogno d’amor affronta invece il sentimento in una prospettiva più universale e spirituale, tra gioia e pianto.

Con Un giorno a Liverpool, infine, Fortis guarda al passato attraverso una città legata a esperienze, incontri e sogni che resistono al trascorrere degli anni.

Sentimental City, il ritratto di una città contemporanea

La canzone che dà il titolo all’album ne riassume alcuni dei temi principali. Sentimental City descrive una città contemporanea apparentemente arida, segnata dalla solitudine e dalle contraddizioni, ma ancora capace di custodire sentimenti e desideri.

In questo scenario, ogni persona porta con sé una storia e la possibilità di incontrare gli altri. Anche un piccolo gesto di apertura può contribuire a ritrovare un senso di comunità, in un contesto che sembra lasciare poco spazio alle relazioni autentiche.

Il brano si inserisce così nel percorso tematico del disco, che accosta l’osservazione della realtà alla dimensione più intima dell’esperienza individuale.

La carriera di Alberto Fortis, dagli esordi alle collaborazioni internazionali

Musicista polistrumentista, Alberto Fortis è tra gli esponenti del cantautorato italiano. La sua carriera è iniziata nel 1979 e lo ha portato a collaborare con artisti italiani e internazionali, tra cui George Martin, Carlos Alomar, Franco Califano, Roberto Vecchioni, Biagio Antonacci, la Premiata Forneria Marconi e la London Philharmonic Orchestra.

Nel corso della sua attività, Fortis ha inoltre aperto i concerti di James Brown e Bob Dylan. Dopo i successi di pubblico e critica ottenuti negli anni Ottanta, ha continuato a esplorare generi e sonorità differenti, mantenendo una costante attenzione alla ricerca musicale.

Il suo album d’esordio, Alberto Fortis, pubblicato nel 1979, è stato inserito da Rolling Stone nella classifica dei 100 migliori dischi italiani della storia. Nel corso della carriera, il cantautore ha venduto oltre un milione e mezzo di copie certificate.

Da Do l’anima a Sentimental City: dodici anni tra i due album

Prima del nuovo progetto, Fortis ha pubblicato diversi lavori discografici. Nel 2014 è uscito Do l’anima, seguito da Con te nel 2016 e dal doppio album 4Fortys nel 2018, realizzato per celebrare i quarant’anni di carriera.

Nel 2019 è arrivato 1° OfficiALive, legato al concerto tenuto al Castello Sforzesco di Milano. L’anno successivo, il cantautore ha pubblicato il singolo inedito Nyente da diRe. Nel 2024 è invece uscito Maharaja, accompagnato da un videoclip.

Con Sentimental City, Alberto Fortis torna quindi all’album di inediti a dodici anni da Do l’anima. Il nuovo lavoro riunisce temi ricorrenti nella sua scrittura e uno sguardo rivolto alla contemporaneità, attraverso canzoni che mettono al centro i sentimenti, la memoria e il rapporto con gli altri. (La redazione)

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