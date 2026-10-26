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La Roma, arriva il Cagliari. Gasperini punta su Mora, Dybala in panchina. Rinnovo per Lulli la Repubblica (leggi di più)
Formazioni Roma-Cagliari: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Goal.com (leggi di più)
Pronostico Roma-Cagliari: analisi e probabili formazioni 27/10/2026 Serie A Calcio.com (leggi di più)
Quando torna Dybala dall'infortunio: i tempi di recupero, la data del rientro e le parole di Gasperini Goal.com (leggi di più)
Roma-Cagliari: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla Eurosport.it (leggi di più)
Cagliari, a Roma per rialzarsi: Pisacane perde Winks ma ritrova Trepy Kalaritana Media (leggi di più)
Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Winks, recuperato Trepy Retesport (leggi di più)
Pronostico Roma-Cagliari, occhio al parziale/finale Corriere dello Sport (leggi di più)
Roma-Cagliari, Pisacane: “Mina può partire titolare, ipotesi Kevin Carlos in attacco” Sardegna Notizie 24 (leggi di più)
Roma-Cagliari, attenzione all’ex: Romano torna all’Olimpico da avversario dopo 274 giorni Retesport (leggi di più)
All news | L'AVVERSARIA - CAGLIARI I convocati di Pisacane: i convocati di Pisacane: out Winks TuttoASRoma.it (leggi di più)
Cagliari, via Roma a due velocità: il porto corre con il nuovo lungomare, il Comune resta fermo al palo Casteddu On line (leggi di più)
Verso Roma-Cagliari, Trepy tra i convocati di mister Pisacane: Winks out YouTG.NET (leggi di più)
Roma-Cagliari, Pisacane: «Le squadre di Gasperini hanno un'identità precisa. Giocheremo sui loro difetti» Il Messaggero (leggi di più)
Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: le ultime verso la sfida dell’Olimpico CagliariToday (leggi di più)
Roma-Cagliari: dove vederla (Sky o Dazn) in tv, orario e probabili formazioni del turno infrasettimanale Il Messaggero (leggi di più)
Roma-Cagliari, Gasperini vuole vincere all’Olimpico: probabili formazioni e precedenti Il Messaggero (leggi di più)
Roma-Cagliari, i convocati di Pisacane: prima chiamata per Trepy dopo l’incidente Cagliaripad.it (leggi di più)
Roma-Cagliari, i convocati di mister Pisacane Cagliari Calcio (leggi di più)
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