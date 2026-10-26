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📰 Pallone d’Oro 2026: diretta TV streaming, favoriti e pronostici 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 26 ottobre 2026

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26 Ottobre 2026

Attualità

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📡📺 Kane, Yamal o Mbappé? Pallone d'Oro 2026, i candidati e dove vedere la cerimonia in diretta - Skuola.net

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📰 Non solo Kane: come arrivano i 'favoriti' alla cerimonia del Pallone d'Oro - DAZN

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