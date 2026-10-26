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📰 Lula rieletto presidente del Brasile: Bolsonaro sconfitto al ballottaggio 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 26 ottobre 2026

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26 Ottobre 2026

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📰 Brasile, Lula rieletto presidente: battuto Flavio Bolsonaro con il 51,79% dei voti. Quarto mandato per il - Quotidiano la Voce

Brasile, Lula rieletto presidente: battuto Flavio Bolsonaro con il 51,79% dei voti. Quarto mandato per il  Quotidiano la Voce (leggi di più)

📰 Lula vince le elezioni in Brasile col 51,7% dei voti - Giornale di Brescia

Lula vince le elezioni in Brasile col 51,7% dei voti  Giornale di Brescia (leggi di più)

📰 Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro chiede l’annullamento, Trump lo sostiene - La Stampa

Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro chiede l’annullamento, Trump lo sostiene  La Stampa (leggi di più)

📰 Brasile, vittoria storica di Lula: battuto il trumpiano Bolsonaro - Il Sole 24 ORE

Brasile, vittoria storica di Lula: battuto il trumpiano Bolsonaro  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Elezioni in Brasile, Lula rieletto Presidente: "Rimonta senza precedenti" - Agenzia Dire

Elezioni in Brasile, Lula rieletto Presidente: "Rimonta senza precedenti"  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 Brasile: Luiz Inácio Lula da Silva eletto presidente - In Terris

Brasile: Luiz Inácio Lula da Silva eletto presidente  In Terris (leggi di più)

📣 Brasile: Lula presidente, Bolsonaro jr chiede l'annullamento del voto - Euronews

Brasile: Lula presidente, Bolsonaro jr chiede l'annullamento del voto  Euronews (leggi di più)

📰 Elezioni in Brasile, Lula eletto presidente per la quarta volta | Bolsonato ko: "Impossibile riconoscere il risultato" - Tgcom24

Elezioni in Brasile, Lula eletto presidente per la quarta volta | Bolsonato ko: "Impossibile riconoscere il risultato"  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Elezioni Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro contesta voto - Sky TG24

Elezioni Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro contesta voto  Sky TG24 (leggi di più)

📰 In Brasile Lula rieletto presidente, esplode la festa nelle strade - Tgcom24

In Brasile Lula rieletto presidente, esplode la festa nelle strade  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Elezioni in Brasile, vince Lula. Ma Bolsonaro Jr. chiede l'annullamento del voto: «Non posso riconoscere questi dati». E Trump lo appoggia - Corriere della Sera

Elezioni in Brasile, vince Lula. Ma Bolsonaro Jr. chiede l'annullamento del voto: «Non posso riconoscere questi dati». E Trump lo appoggia  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro: “Elezioni da annullare” - Notizie Geopolitiche

Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro: “Elezioni da annullare”  Notizie Geopolitiche (leggi di più)

📰 Lula vince il ballottaggio in Brasile, Bolsonaro non ci sta e chiede l’annullamento. Il presidente uscente, di sinistra, vince col 51,79% sul candidato delle destre. – CronacaOnline - CronacaOnline

Lula vince il ballottaggio in Brasile, Bolsonaro non ci sta e chiede l’annullamento. Il presidente uscente, di sinistra, vince col 51,79% sul candidato delle destre. – CronacaOnline  CronacaOnline (leggi di più)

📰 In Brasile è stato rieletto Lula - Il Post

In Brasile è stato rieletto Lula  Il Post (leggi di più)

📣 Brasile, Lula rieletto presidente con il 51,79%: Flávio Bolsonaro non riconosce la sconfitta e chiede l’annullamento del voto - Allora! Italian Australian News

Brasile, Lula rieletto presidente con il 51,79%: Flávio Bolsonaro non riconosce la sconfitta e chiede l’annullamento del voto  Allora! Italian Australian News (leggi di più)

📣 Lula vince il ballottaggio in Brasile, Bolsonaro non ci sta e chiede l'annullamento - Il tribunale elettorale conferma la vittoria di Lula - RaiNews

Lula vince il ballottaggio in Brasile, Bolsonaro non ci sta e chiede l'annullamento - Il tribunale elettorale conferma la vittoria di Lula  RaiNews (leggi di più)

📰 Il presidente Lula da Silva ha messo in scena una rimonta spettacolare, vincendo la rielezione a presidente del Brasile. - Vietnam.vn

Il presidente Lula da Silva ha messo in scena una rimonta spettacolare, vincendo la rielezione a presidente del Brasile.  Vietnam.vn (leggi di più)

📰 Elezioni Brasile, Lula centra la storica rimonta: è presidente per un quarto mandato. Flavio Bolsonaro non riconosce il risultato - FIRSTonline

Elezioni Brasile, Lula centra la storica rimonta: è presidente per un quarto mandato. Flavio Bolsonaro non riconosce il risultato  FIRSTonline (leggi di più)

📰 Lula rieletto presidente del Brasile, Bolsonaro battuto al ballottaggio - Cremonaoggi

Lula rieletto presidente del Brasile, Bolsonaro battuto al ballottaggio  Cremonaoggi (leggi di più)

📰 Lula rieletto presidente del Brasile, Bolsonaro battuto al ballottaggio - Mantovauno.it

Lula rieletto presidente del Brasile, Bolsonaro battuto al ballottaggio  Mantovauno.it (leggi di più)

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