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Brasile, Lula rieletto presidente: battuto Flavio Bolsonaro con il 51,79% dei voti. Quarto mandato per il Quotidiano la Voce (leggi di più)
Lula vince le elezioni in Brasile col 51,7% dei voti Giornale di Brescia (leggi di più)
Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro chiede l’annullamento, Trump lo sostiene La Stampa (leggi di più)
Brasile, vittoria storica di Lula: battuto il trumpiano Bolsonaro Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Elezioni in Brasile, Lula rieletto Presidente: "Rimonta senza precedenti" Agenzia Dire (leggi di più)
Brasile: Luiz Inácio Lula da Silva eletto presidente In Terris (leggi di più)
Brasile: Lula presidente, Bolsonaro jr chiede l'annullamento del voto Euronews (leggi di più)
Elezioni in Brasile, Lula eletto presidente per la quarta volta | Bolsonato ko: "Impossibile riconoscere il risultato" Tgcom24 (leggi di più)
Elezioni Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro contesta voto Sky TG24 (leggi di più)
In Brasile Lula rieletto presidente, esplode la festa nelle strade Tgcom24 (leggi di più)
Elezioni in Brasile, vince Lula. Ma Bolsonaro Jr. chiede l'annullamento del voto: «Non posso riconoscere questi dati». E Trump lo appoggia Corriere della Sera (leggi di più)
Brasile, Lula rieletto presidente. Bolsonaro: “Elezioni da annullare” Notizie Geopolitiche (leggi di più)
Lula vince il ballottaggio in Brasile, Bolsonaro non ci sta e chiede l’annullamento. Il presidente uscente, di sinistra, vince col 51,79% sul candidato delle destre. – CronacaOnline CronacaOnline (leggi di più)
In Brasile è stato rieletto Lula Il Post (leggi di più)
Brasile, Lula rieletto presidente con il 51,79%: Flávio Bolsonaro non riconosce la sconfitta e chiede l’annullamento del voto Allora! Italian Australian News (leggi di più)
Lula vince il ballottaggio in Brasile, Bolsonaro non ci sta e chiede l'annullamento - Il tribunale elettorale conferma la vittoria di Lula RaiNews (leggi di più)
Il presidente Lula da Silva ha messo in scena una rimonta spettacolare, vincendo la rielezione a presidente del Brasile. Vietnam.vn (leggi di più)
Elezioni Brasile, Lula centra la storica rimonta: è presidente per un quarto mandato. Flavio Bolsonaro non riconosce il risultato FIRSTonline (leggi di più)
Lula rieletto presidente del Brasile, Bolsonaro battuto al ballottaggio Cremonaoggi (leggi di più)
Lula rieletto presidente del Brasile, Bolsonaro battuto al ballottaggio Mantovauno.it (leggi di più)
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