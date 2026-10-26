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SERBIA, GLI STUDENTI SCONFIGGONO VUCIC 9Colonne (leggi di più)
La vittoria degli studenti rtvslo.si (leggi di più)
Serbia, gli studenti travolgono Vucic: «Abbiamo vinto». Dopo due anni di proteste si apre una nuova stagione Quotidiano la Voce (leggi di più)
Serbia, gli studenti battono Vučić: crolla il suo potere Italia Informa (leggi di più)
Elezioni Serbia, gli studenti battono il filorusso Vučić. Belgrado torna a guardare all’Europa FIRSTonline (leggi di più)
Serbia, gli studenti battono Vučić: 140 seggi, e adesso Belgrado sceglie tra UE e Mosca Il Politico Web (leggi di più)
Il partito Serbia Unita di Vucic avrà fra 100 e 105 seggi, mentre la Lista degli Studenti 130. Scene di esultanza in strada Facebook (leggi di più)
Vučić ha perso le elezioni in Serbia contro il movimento studentesco che aveva cercato di delegittimare Linkiesta.it (leggi di più)
Svolta in Serbia, vince la lista studentesca. Vucic riconosce la sconfitta RaiNews (leggi di più)
Serbia, gli studenti hanno vinto. Il 52,7% dei voti, 140 seggi e la fine del dominio di Vučić Giornale La Voce (leggi di più)
Elezioni Serbia, vincono gli studenti. Vucic sconfitto Sky TG24 (leggi di più)
Elezioni in Serbia, il presidente Vucic ammette la sconfitta Il Globo (leggi di più)
Le reazioni alla vittoria elettorale della Lista degli studenti in Serbia MarketScreener Italia (leggi di più)
Serbia, svolta alle elezioni politiche: vittoria schiacciante della Lista degli Studenti, Vucic riconosce la sconfitta Cremonaoggi (leggi di più)
Serbia: studenti vittoriosi, Vucic a casa. Bulgaria al ballottaggio Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Svolta in Serbia, la Lista degli Studenti trionfa alle elezioni e scalza il decennale sistema di potere di Vučić L'Espresso (leggi di più)
Tanta gente felice per strada, in Serbia Il Post (leggi di più)
Elezioni parlamentari in Serbia, vittoria degli Studenti: dopo 14 anni finisce l'era Vucic Corriere della Sera (leggi di più)
Storico in Serbia: studenti battono il nazionalista Vucic AGI (leggi di più)
Rete studenti, vittoria in Serbia ispirazione per l'Europa ANSA (leggi di più)
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