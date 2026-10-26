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📰 Il movimento degli studenti serbi ha vinto le elezioni parlamentari in Serbia 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 26 ottobre 2026

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26 Ottobre 2026

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📰 SERBIA, GLI STUDENTI SCONFIGGONO VUCIC - 9Colonne

SERBIA, GLI STUDENTI SCONFIGGONO VUCIC  9Colonne (leggi di più)

📰 La vittoria degli studenti - rtvslo.si

La vittoria degli studenti  rtvslo.si (leggi di più)

📰 Serbia, gli studenti travolgono Vucic: «Abbiamo vinto». Dopo due anni di proteste si apre una nuova stagione - Quotidiano la Voce

Serbia, gli studenti travolgono Vucic: «Abbiamo vinto». Dopo due anni di proteste si apre una nuova stagione  Quotidiano la Voce (leggi di più)

📰 Serbia, gli studenti battono Vučić: crolla il suo potere - Italia Informa

Serbia, gli studenti battono Vučić: crolla il suo potere  Italia Informa (leggi di più)

📰 Elezioni Serbia, gli studenti battono il filorusso Vučić. Belgrado torna a guardare all’Europa - FIRSTonline

Elezioni Serbia, gli studenti battono il filorusso Vučić. Belgrado torna a guardare all’Europa  FIRSTonline (leggi di più)

📰 Serbia, gli studenti battono Vučić: 140 seggi, e adesso Belgrado sceglie tra UE e Mosca - Il Politico Web

Serbia, gli studenti battono Vučić: 140 seggi, e adesso Belgrado sceglie tra UE e Mosca  Il Politico Web (leggi di più)

📰 Il partito Serbia Unita di Vucic avrà fra 100 e 105 seggi, mentre la Lista degli Studenti 130. Scene di esultanza in strada - Facebook

Il partito Serbia Unita di Vucic avrà fra 100 e 105 seggi, mentre la Lista degli Studenti 130. Scene di esultanza in strada  Facebook (leggi di più)

📰 Vučić ha perso le elezioni in Serbia contro il movimento studentesco che aveva cercato di delegittimare - Linkiesta.it

Vučić ha perso le elezioni in Serbia contro il movimento studentesco che aveva cercato di delegittimare  Linkiesta.it (leggi di più)

📣 Svolta in Serbia, vince la lista studentesca. Vucic riconosce la sconfitta - RaiNews

Svolta in Serbia, vince la lista studentesca. Vucic riconosce la sconfitta  RaiNews (leggi di più)

📰 Serbia, gli studenti hanno vinto. Il 52,7% dei voti, 140 seggi e la fine del dominio di Vučić - Giornale La Voce

Serbia, gli studenti hanno vinto. Il 52,7% dei voti, 140 seggi e la fine del dominio di Vučić  Giornale La Voce (leggi di più)

📰 Elezioni Serbia, vincono gli studenti. Vucic sconfitto - Sky TG24

Elezioni Serbia, vincono gli studenti. Vucic sconfitto  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Elezioni in Serbia, il presidente Vucic ammette la sconfitta - Il Globo

Elezioni in Serbia, il presidente Vucic ammette la sconfitta  Il Globo (leggi di più)

📰 Le reazioni alla vittoria elettorale della Lista degli studenti in Serbia - MarketScreener Italia

Le reazioni alla vittoria elettorale della Lista degli studenti in Serbia  MarketScreener Italia (leggi di più)

📰 Serbia, svolta alle elezioni politiche: vittoria schiacciante della Lista degli Studenti, Vucic riconosce la sconfitta - Cremonaoggi

Serbia, svolta alle elezioni politiche: vittoria schiacciante della Lista degli Studenti, Vucic riconosce la sconfitta  Cremonaoggi (leggi di più)

🏠 Serbia: studenti vittoriosi, Vucic a casa. Bulgaria al ballottaggio - Il Fatto Quotidiano

Serbia: studenti vittoriosi, Vucic a casa. Bulgaria al ballottaggio  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Svolta in Serbia, la Lista degli Studenti trionfa alle elezioni e scalza il decennale sistema di potere di Vučić - L'Espresso

Svolta in Serbia, la Lista degli Studenti trionfa alle elezioni e scalza il decennale sistema di potere di Vučić  L'Espresso (leggi di più)

📰 Tanta gente felice per strada, in Serbia - Il Post

Tanta gente felice per strada, in Serbia  Il Post (leggi di più)

📰 Elezioni parlamentari in Serbia, vittoria degli Studenti: dopo 14 anni finisce l'era Vucic - Corriere della Sera

Elezioni parlamentari in Serbia, vittoria degli Studenti: dopo 14 anni finisce l'era Vucic  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Storico in Serbia: studenti battono il nazionalista Vucic - AGI

Storico in Serbia: studenti battono il nazionalista Vucic  AGI (leggi di più)

📰 Rete studenti, vittoria in Serbia ispirazione per l'Europa - ANSA

Rete studenti, vittoria in Serbia ispirazione per l'Europa  ANSA (leggi di più)

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