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📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 giovedì 29 ottobre 2026

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29 Ottobre 2026

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📰 Bosnia, precipita elicottero italiano impegnato nella missione EUFOR Althea - Nuovo Sud

Bosnia, precipita elicottero italiano impegnato nella missione EUFOR Althea  Nuovo Sud (leggi di più)

📰 Bosnia, precipita elicottero italiano impegnato nella missione EUFOR Althea - Italpress

Bosnia, precipita elicottero italiano impegnato nella missione EUFOR Althea  Italpress (leggi di più)

📰 Bosnia-Erzegovina, precipita un CH-47 italiano della missione EUFOR: si temono vittime - Difesa Online

Bosnia-Erzegovina, precipita un CH-47 italiano della missione EUFOR: si temono vittime  Difesa Online (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipitato: “tre morti” in Bosnia - Noi Notizie.

Elicottero militare italiano precipitato: “tre morti” in Bosnia  Noi Notizie. (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipitato in Bosnia, le cause sono ancora in corso di accertamento - Agenzia Nova

Elicottero militare italiano precipitato in Bosnia, le cause sono ancora in corso di accertamento  Agenzia Nova (leggi di più)

📰 Bosnia, precipita elicottero italiano: le immagini dello schianto - Tgcom24

Bosnia, precipita elicottero italiano: le immagini dello schianto  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia - Il Fatto Quotidiano

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia - Agenzia Dire

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia  Agenzia Dire (leggi di più)

📣 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia La Difesa | verifiche sul personale a bordo - Zazoom Social News

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia La Difesa | verifiche sul personale a bordo  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Brcko – Bosnia – Incidente – Precipita elicottero militare italiano – 29.10.2026 - Emergenza24

Brcko – Bosnia – Incidente – Precipita elicottero militare italiano – 29.10.2026  Emergenza24 (leggi di più)

📣 Bosnia precipita un elicottero militare italiano - Zazoom Social News

Bosnia precipita un elicottero militare italiano  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: possibili vittime. Il momento in cui perde quota - la Repubblica

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: possibili vittime. Il momento in cui perde quota  la Repubblica (leggi di più)

📰 Elicottero italiano precipita in Bosnia. La Difesa: verifiche sul personale a bordo - il Giornale

Elicottero italiano precipita in Bosnia. La Difesa: verifiche sul personale a bordo  il Giornale (leggi di più)

📰 Bosnia, precipita un elicottero militare italiano: era impegnato in una missione Ue - La Notizia

Bosnia, precipita un elicottero militare italiano: era impegnato in una missione Ue  La Notizia (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, era impegnato nella missione Althea - Quotidiano Nazionale

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, era impegnato nella missione Althea  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Elicottero militare precipita in Bosnia, si temono tre morti: a bordo soldati della missione europea EUFOR - Lo Strillone

Elicottero militare precipita in Bosnia, si temono tre morti: a bordo soldati della missione europea EUFOR  Lo Strillone (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, "tre morti e dodici feriti" - Tgcom24

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, "tre morti e dodici feriti"  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano cade in Bosnia, tre morti e 12 feriti - Ticinonline

Elicottero militare italiano cade in Bosnia, tre morti e 12 feriti  Ticinonline (leggi di più)

📰 MINISTERO DIFESA * BOSNIA-ERZEGOVINA: «UN ELICOTTERO ITALIANO CH 47, IMPEGNATO NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE EUFOR ALTHEA È PRECIPITATO PER CAUSE ANCORA IN CORSO DI ACCERTAMENTO - agenzia giornalistica opinione

MINISTERO DIFESA * BOSNIA-ERZEGOVINA: «UN ELICOTTERO ITALIANO CH 47, IMPEGNATO NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE EUFOR ALTHEA È PRECIPITATO PER CAUSE ANCORA IN CORSO DI ACCERTAMENTO  agenzia giornalistica opinione (leggi di più)

📰 Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, la Difesa: «Verifiche sul personale a bordo». Possibili vittime - Open

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, la Difesa: «Verifiche sul personale a bordo». Possibili vittime  Open (leggi di più)

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