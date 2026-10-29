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Bosnia, precipita elicottero italiano impegnato nella missione EUFOR Althea Nuovo Sud (leggi di più)
Bosnia, precipita elicottero italiano impegnato nella missione EUFOR Althea Italpress (leggi di più)
Bosnia-Erzegovina, precipita un CH-47 italiano della missione EUFOR: si temono vittime Difesa Online (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipitato: “tre morti” in Bosnia Noi Notizie. (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipitato in Bosnia, le cause sono ancora in corso di accertamento Agenzia Nova (leggi di più)
Bosnia, precipita elicottero italiano: le immagini dello schianto Tgcom24 (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia Agenzia Dire (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia La Difesa | verifiche sul personale a bordo Zazoom Social News (leggi di più)
Brcko – Bosnia – Incidente – Precipita elicottero militare italiano – 29.10.2026 Emergenza24 (leggi di più)
Bosnia precipita un elicottero militare italiano Zazoom Social News (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia: possibili vittime. Il momento in cui perde quota la Repubblica (leggi di più)
Elicottero italiano precipita in Bosnia. La Difesa: verifiche sul personale a bordo il Giornale (leggi di più)
Bosnia, precipita un elicottero militare italiano: era impegnato in una missione Ue La Notizia (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, era impegnato nella missione Althea Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Elicottero militare precipita in Bosnia, si temono tre morti: a bordo soldati della missione europea EUFOR Lo Strillone (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, "tre morti e dodici feriti" Tgcom24 (leggi di più)
Elicottero militare italiano cade in Bosnia, tre morti e 12 feriti Ticinonline (leggi di più)
MINISTERO DIFESA * BOSNIA-ERZEGOVINA: «UN ELICOTTERO ITALIANO CH 47, IMPEGNATO NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE EUFOR ALTHEA È PRECIPITATO PER CAUSE ANCORA IN CORSO DI ACCERTAMENTO agenzia giornalistica opinione (leggi di più)
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia, la Difesa: «Verifiche sul personale a bordo». Possibili vittime Open (leggi di più)
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