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🔴 Polonia: Cracovia, morti e feriti in una sparatoria in centro 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 sabato 7 novembre 2026

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7 Novembre 2026

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📣 Spari sulla folla a Cracovia 5 morti e 12 feriti L’aggressore ferito dalla polizia - Zazoom Social News

Spari sulla folla a Cracovia 5 morti e 12 feriti L’aggressore ferito dalla polizia  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Sparatoria a Cracovia, cinque vittime e 12 feriti: l’aggressore colpito dalla polizia - Dayitalianews

Sparatoria a Cracovia, cinque vittime e 12 feriti: l’aggressore colpito dalla polizia  Dayitalianews (leggi di più)

📰 Polonia, spari in centro a Cracovia: 5 morti e almeno 12 feriti. Fermato l’attentatore - Italpress

Polonia, spari in centro a Cracovia: 5 morti e almeno 12 feriti. Fermato l’attentatore  Italpress (leggi di più)

📰 Spari sulla folla a Cracovia: 5 morti e diversi feriti. Arrestato il sospettato che ha ammesso di aver colpito a caso - Secolo d'Italia

Spari sulla folla a Cracovia: 5 morti e diversi feriti. Arrestato il sospettato che ha ammesso di aver colpito a caso  Secolo d'Italia (leggi di più)

📰 Polonia: sparatoria in piazza a Cracovia, cinque morti e diversi feriti - Il Sole 24 ORE

Polonia: sparatoria in piazza a Cracovia, cinque morti e diversi feriti  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📣 Cracovia, sparatoria nella piazza del Mercato: cinque morti e diversi feriti - ErreEmmeNews

Cracovia, sparatoria nella piazza del Mercato: cinque morti e diversi feriti  ErreEmmeNews (leggi di più)

📰 Polonia, sparatoria a Cracovia: «Cinque morti e dodici feriti». Uomo in mimetica colpito dalla polizia - Corriere della Sera

Polonia, sparatoria a Cracovia: «Cinque morti e dodici feriti». Uomo in mimetica colpito dalla polizia  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Cracovia, spari sulla folla in piazza del Mercato: cinque morti e una decina di feriti. L’aggressore colpito dalla polizia - Lo Strillone

Cracovia, spari sulla folla in piazza del Mercato: cinque morti e una decina di feriti. L’aggressore colpito dalla polizia  Lo Strillone (leggi di più)

📰 Polonia, sparatoria ‘durante una manifestazione’ a Cracovia: almeno cinque morti - Il Difforme

Polonia, sparatoria ‘durante una manifestazione’ a Cracovia: almeno cinque morti  Il Difforme (leggi di più)

📣 Tragedia a Cracovia: sparatoria in piazza, cinque morti e feriti. - V-news.it

Tragedia a Cracovia: sparatoria in piazza, cinque morti e feriti.  V-news.it (leggi di più)

📰 Spari sulla folla nel centro di Cracovia: 5 morti e oltre 12 feriti - Corriere dell’Umbria

Spari sulla folla nel centro di Cracovia: 5 morti e oltre 12 feriti  Corriere dell’Umbria (leggi di più)

📰 Polonia, spari sulla folla a Cracovia: morti e feriti. Secondo la polizia un uomo alla guida di un’auto ha iniziato a sparare colpi a caso contro le persone. – CronacaOnline - CronacaOnline

Polonia, spari sulla folla a Cracovia: morti e feriti. Secondo la polizia un uomo alla guida di un’auto ha iniziato a sparare colpi a caso contro le persone. – CronacaOnline  CronacaOnline (leggi di più)

📣 Sparatoria a Cracovia: due vittime e dieci feriti, arrestato un sospetto. - V-news.it

Sparatoria a Cracovia: due vittime e dieci feriti, arrestato un sospetto.  V-news.it (leggi di più)

📣 Polonia spari sulla folla da un' auto in corsa a Cracovia | Cinque morti diversi feriti Un fermato - Zazoom Social News

Polonia spari sulla folla da un' auto in corsa a Cracovia | Cinque morti diversi feriti Un fermato  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 VIDEO TURBANTE | Sparatoria a Cracovia: un uomo armato uccide almeno cinque persone in piazza - Слободен печат

VIDEO TURBANTE | Sparatoria a Cracovia: un uomo armato uccide almeno cinque persone in piazza  Слободен печат (leggi di più)

📰 Spari sulla folla a Cracovia, 5 morti e dodici feriti. «Colpi da auto in corsa». Ferito uomo in mimetica - Il Messaggero

Spari sulla folla a Cracovia, 5 morti e dodici feriti. «Colpi da auto in corsa». Ferito uomo in mimetica  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Spari sulla folla da auto in corsa a Cracovia. 5 morti - AGI

Spari sulla folla da auto in corsa a Cracovia. 5 morti  AGI (leggi di più)

📰 Sparatoria in centro a Cracovia: almeno cinque morti e diversi feriti - Giornale di Brescia

Sparatoria in centro a Cracovia: almeno cinque morti e diversi feriti  Giornale di Brescia (leggi di più)

📰 Terrore a Cracovia, sparatoria in centro: morti e feriti - Report Sardegna 24

Terrore a Cracovia, sparatoria in centro: morti e feriti  Report Sardegna 24 (leggi di più)

📰 Colpi sulla folla a Cracovia: cinque morti e 12 feriti, fermato un sospettato. Tusk: "Tragica sparatoria" - Agenzia Dire

Colpi sulla folla a Cracovia: cinque morti e 12 feriti, fermato un sospettato. Tusk: "Tragica sparatoria"  Agenzia Dire (leggi di più)

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