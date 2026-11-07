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📰 Richard Lloyd: addio al chitarrista e cofondatore dei Television 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 domenica 8 novembre 2026

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7 Novembre 2026

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🎸🚀 Television: morto il chitarrista e fondatore della band Richard Lloyd - SpazioRock

Television: morto il chitarrista e fondatore della band Richard Lloyd  SpazioRock (leggi di più)

🎸 Morto Richard Lloyd, chitarrista e co-fondatore dei Television - OndaRock

Morto Richard Lloyd, chitarrista e co-fondatore dei Television  OndaRock (leggi di più)

📣 È morto il chitarrista Richard Lloyd, cofondatore dei Television, aveva 75 anni - Eventi e News

È morto il chitarrista Richard Lloyd, cofondatore dei Television, aveva 75 anni  Eventi e News (leggi di più)

📰 È morto Richard Lloyd dei Television - Rolling Stone Italia

È morto Richard Lloyd dei Television  Rolling Stone Italia (leggi di più)

📰 È morto Richard Lloyd, chitarrista dei Television - ImpattoSonoro

È morto Richard Lloyd, chitarrista dei Television  ImpattoSonoro (leggi di più)

📰 È morto il chitarrista Richard Lloyd, cofondatore dei Television, aveva 75 anni - Corriere della Sera

È morto il chitarrista Richard Lloyd, cofondatore dei Television, aveva 75 anni  Corriere della Sera (leggi di più)

🎸 Addio a Richard Lloyd, chitarrista e co-fondatore dei Television - Rockol

Addio a Richard Lloyd, chitarrista e co-fondatore dei Television  Rockol (leggi di più)

📰 È morto Richard Lloyd, chitarrista e cofondatore dei Television. Aveva 75 anni - sentireascoltare

È morto Richard Lloyd, chitarrista e cofondatore dei Television. Aveva 75 anni  sentireascoltare (leggi di più)

📰 A Richard Lloyd dei Television è stato diagnosticato un tumore, lanciata una raccolta fondi - Rolling Stone Italia

A Richard Lloyd dei Television è stato diagnosticato un tumore, lanciata una raccolta fondi  Rolling Stone Italia (leggi di più)

📰 È morto Tom Verlaine - Rolling Stone Italia

È morto Tom Verlaine  Rolling Stone Italia (leggi di più)

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