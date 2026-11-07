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Television: morto il chitarrista e fondatore della band Richard Lloyd SpazioRock (leggi di più)
Morto Richard Lloyd, chitarrista e co-fondatore dei Television OndaRock (leggi di più)
È morto il chitarrista Richard Lloyd, cofondatore dei Television, aveva 75 anni Eventi e News (leggi di più)
È morto Richard Lloyd dei Television Rolling Stone Italia (leggi di più)
È morto Richard Lloyd, chitarrista dei Television ImpattoSonoro (leggi di più)
È morto il chitarrista Richard Lloyd, cofondatore dei Television, aveva 75 anni Corriere della Sera (leggi di più)
Addio a Richard Lloyd, chitarrista e co-fondatore dei Television Rockol (leggi di più)
È morto Richard Lloyd, chitarrista e cofondatore dei Television. Aveva 75 anni sentireascoltare (leggi di più)
A Richard Lloyd dei Television è stato diagnosticato un tumore, lanciata una raccolta fondi Rolling Stone Italia (leggi di più)
È morto Tom Verlaine Rolling Stone Italia (leggi di più)
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