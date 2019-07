Perfect Version è l’album di debutto di Julia Shapiro | Streaming



Pubblicato da Harldy Art e distribuito in Italia da Audioglobe, il 14 giugno 2019 è uscito Perfect Version, primo album solista di Julia Shapiro, già chitarrista e vocalist delle Chastity Belt.

Perfect Version è un album profondamente intimo, ispirato a un momento di profonda incertezza e tumulto emozionale. Nell’aprile 2018 Julia Shapiro torna a casa sentendo che tutto nella sua vita è fuori controllo. Il tour promozionale per l’uscita del terzo album delle Chastity Belt - I Used to Spend So Much Time Alone – unito ai problemi di salute, alla fine di una relazione sentimentale e alla crisi esistenziale che stava vivendo, la obbligano a realizzare che non può più andare avanti così.

Ritornata a Seattle in un monolocale spoglio e solitario con l’unico desiderio di imparare a registrare e mixare la propria musica ed animata da una totale incertezza circa la sua salute, il suo futuro e la sua carriera nel mondo della musica, inizia a registrare le canzoni che poi sarebbero diventate Perfect Version, il suo primo disco solista per la Hardly Art.

Queste dieci canzoni sono una auto-analisi intima e bellissima di come ci si possa sentire persi in una vita che noi stessi abbiamo creato. È un album fatto da chitarre vivaci e da voci sovrapposte che sono vaste per la profondità emozionale che trasmettono e magistrali per la maniera in cui sono state interpretate e registrate.

Avendo imparato da cantautori quali Elliot Smith a catturare stati d’animo complessi, la Shapiro riesce a trasformare semplici immagini in qualcosa di profondo. Girare attorno al proprio isolato alla ricerca di un parcheggio, diventa una metafora del sentimento che si prova quando non si riesce a concludere nulla.

Attraverso un anno di tumulti, depressioni, operazioni chirurgiche, passato alla ricerca di una stabilità, Julia Shapiro ritrova quello che più le piace della musica e produce questo album brillante, fatto di piccoli momenti lirici e di parti di chitarra meticolose. Suona tutti gli strumenti presenti nel disco (eccezion fatta per il solo di tromba di Darren Hanlon ed violino di Annie Truscott) e dopo aver registrato e mixato le prime quattro tracce al Vault studio con Ian LeSage, decide di produrre da sola le ultime sei tracce, nel suo appartamento, imparando a mixare dal suo amico David Hrivnak.

Perfect Version è un punto di vista completo di una talentuosissima cantautrice che è riuscita a trovare una voce ancor più intima. Alla domanda contenuta in Empty Cup - brano che chiude il disco e che esplora la quieta soddisfazione di essere soli con sé stessi di fronte a una nuova pagina totalmente bianca - “E ora, cosa succederà?” lei risponde: “Una permanente percezione di sé”.

Perfect Version di Julia Shapiro è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

