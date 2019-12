Best albums of 2019: i 25 dischi piÃ¹ rappresentativi dell’anno | Streaming

Best albums of 2019: i 25 dischi più rappresentativi dell’anno | Streaming



Dopo la classifica dei dischi più rappresentativi degli anni 2010, è la volta di quella del 2019. Come ogni anno sono 25 e per la prima volta dal 2005, ovvero da quando è nato questo blog, si aggiudica il primo posto un album italiano.

È possibile ascoltare ciascun album in streaming integrale su Spotify. Buon ascolto. (La redazione)

TOP 25 - BEST ALBUMS OF 2019

VINICIO CAPOSSELA. Ballate per uomini e bestie.

SLEAFORD MODS. Eton Alive.

FONTAINES D.C. Dogrel.

KOKOKO! Fangola.

CATE LE BON. Reward.

MICHAEL KIWANUKA. Kiwanuka.

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS. Ghosteen.

BILL CALLAHAN. Shepherd in a Sheepskin Vest.

KEDR LIVANSKIY. Your Need.

WILCO. Ode to Joy.

GOLDLINK. Diaspora.

HELADO NEGRO. This is How You Smile.

KANYE WEST. Jesus is King.

PURPLE MOUNTAINS. S.T.

TINARIWEN. Amadjar.

THE COMET IS COMING. Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery.

ANGEL OLSEN. All Mirrors.

BIG THIEF. Two Hands.

MATMOS. Plastic Anniversary.

KIM GORDON. No Home Record.

VANISHING TWIN. The Age of Immunology.

FKA Twigs. Magdalene.

JPEGMAFIA. All my Heroes are Cornballs.

WEYES BLOOD. Titanic Rising.

