100 album degli anni 2010 | Streaming

Un altro decennio sta per finire e quelli che seguono sono, almeno fino a questo momento, i dischi più rappresentativi del periodo 2010-2019.

Sono 100 e li abbiamo messi tutti in ordine alfabetico di nome (artista o gruppo che sia).

Nell’elenco vi sono anche lavori di artisti italiani, mentre Nick Cave e Kendrick Lamar sono gli unici che compaiono per ben due volte.

Tutti gli album si possono ascoltare in streaming su Spotify, basta cliccare sul link “QUI” di fianco a ciascun titolo. (La redazione)

100 album degli anni 2010