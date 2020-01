Era Serenase con l’EP dal titolo Spine | Streaming



Gli Era Serenase, dopo l’album d’esordio del 2017 intitolato Crystal ball, tornano sulla scena con l’EP Spine.

Le nuove quattro tracce segnano un cambio di direzione del duo genovese composto da Serena Gargani e Davide Brancato: il sound diventa più intimista, minimale ed elettronico, senza tuttavia perdere energia e immediatezza, anche nei testi.

Spine EP è uscito il 22 gennaio per The Prisoner Records con distribuzione The Orchard.

Gli Era Serenase sono già al lavoro sul secondo album previsto entro la fine del 2020. (La redazione)