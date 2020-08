Formatasi nel 1987 a New York grazie all’incontro di tre studenti universitari (Dean Wareham, Damon Krukowski e Naomi Yang) e scioltasi nel 1991, Galaxie 500 è stata la band indie rock per eccellenza.

Con sonorità a cavallo tra pop, psichedelia e slowcore, i tre ragazzi americani hanno dato a vita a uno stile unico e ben riconoscibile quantunque basilare e semplice.

Eredi della cultura alternativa dei Velvet Underground e di quelle atmosfere chitarristiche a bassa fedeltà, i Galaxie ancora oggi restano un punto fermo del cosiddetto alt-rock.

Tre album in studio all’attivo (Today del 1988, On Fire del 1989 e This is Our Music del 1990) più uno dal vivo (Copenhagen) registrato nel 1990 ma pubblicato nel 1997.

Su Bandcamp è possibile ascoltare l’intera discografia della formazione statunitense, assieme a una raccolta di rarità del 1987-90 (Uncollected del 1996) e un lavoro del 2005 dal titolo Peel Sessions che racchiude, invece, una serie di brani registrati tra il 1989 e il 1990 alla BBC Radio per il John Peel Show. Buon ascolto. (La redazione)

Discografia in streaming dei Galaxie 500

Today (1988)

On Fire (1989)

This is Our Music (1990)

Uncollected (1996)

Copenhagen (1997)

Peel Sessions (2005)