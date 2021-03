Il 23 aprile prossimo sarà pubblicato da Goodfellas Beast Must Regret Nothing, il nuovo album di Gianni Blacula e Switchblade Erika alias The Devils.

Il duo si è formato a Napoli nel 2015 e i primi due album Sin, you sinners! del 2016 e Iron Butt del 2017 sono stati prodotti da Jim Diamond (già al lavoro con The White Stripes, The Sonics e The Dirtbombs), e pubblicati dalla mitica label garage rock Voodoo Rhythm.

Dal 2016, fino a quando è stato possibile suonare dal vivo, il duo è stato costantemente in tour, facendo oltre 400 show tra l’Europa e il Canada.

Ispiratisi al titolo della celebre pellicola di Ken Russell, The Devils incarna il suono della desolazione e del caos e il loro stile è puro istinto primordiale, carico di sesso, peccato e rock’n’roll.

I Devils sono insomma selvaggi, molto rumorosi e sexy, come questo terzo album intitolato Beast Must Regret Nothing. (La redazione)

